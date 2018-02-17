تركيا ترسل تعزيزات جديدة لرفد عمليتها في عفرين

فيديو أرشيفي: تركيا ترسل تعزيزات إضافية قبالة عفرين

رام الله - دنيا الوطندفعت تركيا بتعزيزات عسكرية جديدة مساء أمس الجمعة، إلى ولاية هطاي التركية الحدودية مع سوريا لدعم القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين شمال غربي سوريا.وذكرت وكالة (الأناضول)، أن قافلة تضم ناقلات جند وسيارات إسعاف عسكرية، وصلت هطاي في إطار "غصن الزيتون".وتواصل القوات التركية بالتعاون مع ما يسمى بـ"الجيش السوري الحر" منذ الـ20 من يناير الماضي، عملية عسكرية تستهدف حسب التصريحات التركية، مواقع المقاتلين الأكراد ومسلحي "داعش" في عفرين.