بلغت قوته 7.5 درجات.. زلزال عنيف يضرب المكسيك

بلغت قوته 7.5 درجات.. زلزال عنيف يضرب المكسيك
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.5 درجة جنوب المكسيك أمس الجمعة مما أدى إلى اهتزاز المباني عبر العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: "إن مركز الزلزال كان قريبا من ساحل المحيط الهادي في ولاية واهاكا بجنوب المكسيك وعلى عمق 43 كيلومترا"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال الفونسو نافاريتي وزير الداخلية المكسيكي: "إن زلزال الجمعة سبب بعضا من الأضرار السطحية بمبان في واهاكا، ولكن لم يتم الإبلاغ عن سقوط قتلى".

وأظهرت على ما يبدو صور في وسائل الإعلام تساقط حجارة وأنقاض من مبان وسقوط بضائع من على الأرفف في سوق تجارية كبيرة.

ومازالت المنطقة تعاني من آثار زلزال أدى إلى وقوع أضرار واسعة النطاق في سبتمبر.

وتمايلت المباني الشاهقة في مكسيكو سيتي لأكثر من دقيقة في الوقت الذي دوت فيه أصوات أجهزة الإنذار من الزلازل عبر المدينة وشعر الناس في مناطق بعيدة جدا مثل جواتيمالا إلى الجنوب بالزلزال.

وعرض التلفزيون مشاهد لآلاف الناس في الشوارع في قلب المدينة حيث كانت حشود قد تجمعت للاحتلال برأس السنة الصينية الجديدة.

فيديو أرشيفي: زلزال المكسيك ولحظة تحرك وانهيار المباني

 

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