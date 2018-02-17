ترامب: لم أحصل على تواطؤ من موسكو خلال الحملة الانتخابية

فيديو أرشيفي: الديموقراطيون يطالبون بالتحقيق بمزاعم التواطؤ الروسي مع حملة ترامب الانتخابية

رام الله - دنيا الوطنجدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، تأكيده على ان حملته الانتخابية لم تقم بأي عمل غير شرعي، وبأنه لم يحصل اي تواطؤ مع موسكو.جاء ذلك، بعد ساعات على اعلان توجيه الاتهام في الولايات المتحدة لـ 13 روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وقال ترامب في تغريدة: "بدأت روسيا حملتها المعادية للولايات المتحدة عام 2014 قبل اعلان ترشحي للانتخابات الرئاسية بوقت طويل، وبالتالي ان نتائج الانتخابات الرئاسية لم تتأثر بذلك، وحملتي لم تقم بأي عمل غير شرعي ولا يوجد تواطؤ".وفي بيان منفصل، اعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض أنه تم إبلاغ ترامب بالاتهامات التي وجهت الى 13 روسيا ، مشيرة إلى أن الرئيس أعرب عن سروره برؤية تحقيق النائب الخاص يؤكد عدم حصول تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، وان نتيجة الانتخابات لم تتأثر.ونقل البيان عن ترامب دعوته إلى الوحدة بمواجهة الذين يحاولون زرع الفرقة، معتبراً أنه حان الوقت لوضع حد للهجمات السخيفة وللادعاءات غير المنطقية والخاطئة، وللنظريات الفارغة التي يستفيد منها رفاق السوء مثل روسيا".