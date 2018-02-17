بشكل سري.. الشرطة الاسرائيلية تحقق مع نتنياهو في القضية (4000)

بشكل سري.. الشرطة الاسرائيلية تحقق مع نتنياهو في القضية (4000)
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
بدأت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس الجمعة، اجراءات التحقيق السري مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القضية (4000) والمعروفة باسم (بيزك)، بحسب ما ذكرته القناة العبرية الثانية.

واوضحت القناة، ان التعامل مع هذه القضية، نقل من هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية إلى الشرطة التي بدأت بإجراء تحقيق سري في الملف المتورطة فيه شخصيات مهمة ليست من رجال الأعمال فقط.

ووفقا للقناة، فإن التحقيق يدور حول تقديم نتنياهو تسهيلات كبيرة بملايين الشواكل لرجل الأعمال الشهير شاؤول أولفيتش مالك شركة (بيزك) مقابل تلقيه وزوجته وأسرته دعما إعلاميا كبيرا من موقع (واللا) العبري الذي يملكه أولفيتش، بحسب ما نقله موقع صحيفة (القدس).

واعتبرت القناة أن هذا الملف أقوى بكثير وسيكون فيه مفاجآت وقد يحدث ضجيجا وربما انفجارا في الوسط السياسي الإسرائيلي بسبب تورط شخصيات كبيرة فيه.

فيديو أرشيفي: التحقيق مع نتنياهو بشبهة فساد

 

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