واشنطن: نرغب بعودة الرئيس الفلسطيني إلى طاولة المفاوضات

واشنطن: نرغب بعودة الرئيس الفلسطيني إلى طاولة المفاوضات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، إن حكومتها ترغب برؤية الرئيس محمود عباس وهو يعود إلى طاولة المفاوضات.

وأوضحت ناورت، وفق ما أوردت صحيفة القدس المحلية، أن الإدارة الأمريكية تريد إجراء بعض المحادثات حول السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيراً إلى أنه سيكون من الصعب على كلا الطرفين أن يتوصلا إلى بعض من الإجماع والاتفاق".

وأضافت ناورت: "في نهاية المطاف، أي اتفاق يجب أن يكون بين الطرفين، لأن عليهما أن يكونا مستعدين للعمل عليه أو التنازل عنه؛ كنا نحب أن نرى الرئيس عباس يجلس ويقول دعونا نبدأ بعض محادثات سلام، وسيكون ذلك مثالياً".

وتعتبر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الرئيس عباس يظهر عناداً قوياً لجهة العودة إلى طاولة المفاوضات وهي تحمله مسؤولية جمود عملية السلام في إعقاب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

أخبار ذات صلة

استئناف دخول الوقود المصري لمحطة توليد الكهرباء بقطاع غزة

استئناف دخول الوقود المصري لمحطة توليد الكهرباء بقطاع غزة

بحضور الرئيس عباس.. جلسة خاصة لمجلس الأمن حول فلسطين

بحضور الرئيس عباس.. جلسة خاصة لمجلس الأمن حول فلسطين

إطلاق اسم فلسطين على حديقة إسبانية وسط مدريد

إطلاق اسم فلسطين على حديقة إسبانية وسط مدريد

مشعل: الرئيس عباس يُعطل &#34;صفقة القرن&#34; وعلى حماس دعم موقفه

مشعل: الرئيس عباس يُعطل "صفقة القرن" وعلى حماس دعم موقفه

العالقون بالجانب المصري يناشدون الرئيسين الفلسطيني والمصري إنهاء معاناتهم

العالقون بالجانب المصري يناشدون الرئيسين الفلسطيني والمصري إنهاء معاناتهم

صور: العثور على كاميرا تجسس إسرائيلية على شكل صخرة شمال القطاع

صور: العثور على كاميرا تجسس إسرائيلية على شكل صخرة شمال القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إطلاق اسم فلسطين على حديقة إسبانية وسط مدريد

إطلاق اسم فلسطين على حديقة إسبانية وسط مدريد

العالقون بالجانب المصري يناشدون الرئيسين الفلسطيني والمصري إنهاء معاناتهم

العالقون بالجانب المصري يناشدون الرئيسين الفلسطيني والمصري إنهاء معاناتهم

إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بكافة محافظات الوطن

إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بكافة محافظات الوطن

فيديو وصور: الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين الجمل وزماعرة

فيديو وصور: الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين الجمل وزماعرة

عربي

لبنان ترفض مقترحاً أمريكياً حول الحدود مع إسرائيل

لبنان ترفض مقترحاً أمريكياً حول الحدود مع إسرائيل

الجيش المصري: قمنا بالقضاء على 3 من أبرز العناصر التكفيرية

الجيش المصري: قمنا بالقضاء على 3 من أبرز العناصر التكفيرية

مسيرات في عمان والكرك ومادبا للمطالبة برحيل الحكومة

مسيرات في عمان والكرك ومادبا للمطالبة برحيل الحكومة

غارات السعودية باليمن استهدفت خبراء تجسس إيرانيين

غارات السعودية باليمن استهدفت خبراء تجسس إيرانيين

منوعات

فيديو: مني أبو شنب:96% من المتزوجات المصريات خائنات.. وعلى التونسيات القبول بالتعدد

فيديو: مني أبو شنب:96% من المتزوجات المصريات خائنات.. وعلى التونسيات القبول بالتعدد

فيديو:&#34;بسمة&#34; لصاحبة مبادرة تعدد الزوجات&#34;لحد هنا وتقفي كل أفكارك شاذة ومريبة&#34;

فيديو:"بسمة" لصاحبة مبادرة تعدد الزوجات"لحد هنا وتقفي كل أفكارك شاذة ومريبة"

بعد زواجهم لشهر ونصف.. إنفصال عبد الله عباس​ عن الممثلة ​ليلى والسبب؟

بعد زواجهم لشهر ونصف.. إنفصال عبد الله عباس​ عن الممثلة ​ليلى والسبب؟

صور: &#34;فيفي عبدو&#34; تشعل السوشيل ميديا بمجموعة فساتين حمراء

صور: "فيفي عبدو" تشعل السوشيل ميديا بمجموعة فساتين حمراء