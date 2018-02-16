واشنطن: نرغب بعودة الرئيس الفلسطيني إلى طاولة المفاوضات

رام الله - دنيا الوطن

قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، إن حكومتها ترغب برؤية الرئيس محمود عباس وهو يعود إلى طاولة المفاوضات.



وأوضحت ناورت، وفق ما أوردت صحيفة القدس المحلية، أن الإدارة الأمريكية تريد إجراء بعض المحادثات حول السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيراً إلى أنه سيكون من الصعب على كلا الطرفين أن يتوصلا إلى بعض من الإجماع والاتفاق".



وأضافت ناورت: "في نهاية المطاف، أي اتفاق يجب أن يكون بين الطرفين، لأن عليهما أن يكونا مستعدين للعمل عليه أو التنازل عنه؛ كنا نحب أن نرى الرئيس عباس يجلس ويقول دعونا نبدأ بعض محادثات سلام، وسيكون ذلك مثالياً".



وتعتبر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الرئيس عباس يظهر عناداً قوياً لجهة العودة إلى طاولة المفاوضات وهي تحمله مسؤولية جمود عملية السلام في إعقاب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.