موسكو تُعلق على اتهام 13 روسياً بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

موسكو تُعلق على اتهام 13 روسياً بالتدخل في الانتخابات الأمريكية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا اتهام واشنطن 13 مواطناً روسياً بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بـ "محض هراء".

وكتبت زاخاروفا على حسابها في "فيسبوك": "تبين أن 13 شخصا، وفقا لوزارة العدل الأمريكية، تدخلوا في الانتخابات الأمريكية!؟ 13 مقابل مليارات من دولارات المخابرات الأمريكية؟ ضد الاستخبارات والتجسس المضاد، ضد آخر التطويرات والتقنيات؟ هذا هراء"، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وأضافت زاخاروفا: "هذا يعكس الواقع السياسي الأمريكي الحديث".

وكانت هيئة محلفين اتحادية كبرى في الولايات المتحدة وجهت اتهامات لـ13 مواطنا روسيا وثلاثة كيانات روسية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

وجاء في لائحة الاتهامات: "مؤسسة البحث الإلكتروني من بين المؤسسات التي صدرت بحقها التهم، وهي مؤسسة روسية هدفها التدخل في الانتخابات"، كما ضمت اللائحة أسماء عدد من موظفي المؤسسة.

وبحسب بيان صدر عن مكتب المستشار الخاص الأمريكي روبرت مولر، فإن الكيانات الروسية بدأت التدخل في العمليات السياسية الأمريكية بما في ذلك انتخابات الرئاسة لعام 2016، في وقت مبكر من عام 2014.

أخبار ذات صلة

ترامب يدافع عن روسيا أمام الاتهامات الأمريكية

ترامب يدافع عن روسيا أمام الاتهامات الأمريكية

مسؤول روسي: سنقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة إيران

مسؤول روسي: سنقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة إيران

أثيوبيا تعلن حالة الطوارئ في عموم البلاد

أثيوبيا تعلن حالة الطوارئ في عموم البلاد

رسمياً.. اتهام 13 روسياً بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016

رسمياً.. اتهام 13 روسياً بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016

البيت الأبيض: ترامب يلتقي نتنياهو مارس المقبل

البيت الأبيض: ترامب يلتقي نتنياهو مارس المقبل

نتنياهو: الجولان سيبقى تحت سيطرة إسرائيل للأبد

نتنياهو: الجولان سيبقى تحت سيطرة إسرائيل للأبد

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إطلاق اسم فلسطين على حديقة إسبانية وسط مدريد

إطلاق اسم فلسطين على حديقة إسبانية وسط مدريد

العالقون بالجانب المصري يناشدون الرئيسين الفلسطيني والمصري إنهاء معاناتهم

العالقون بالجانب المصري يناشدون الرئيسين الفلسطيني والمصري إنهاء معاناتهم

إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بكافة محافظات الوطن

إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بكافة محافظات الوطن

فيديو وصور: الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين الجمل وزماعرة

فيديو وصور: الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين الجمل وزماعرة

عربي

لبنان ترفض مقترحاً أمريكياً حول الحدود مع إسرائيل

لبنان ترفض مقترحاً أمريكياً حول الحدود مع إسرائيل

الجيش المصري: قمنا بالقضاء على 3 من أبرز العناصر التكفيرية

الجيش المصري: قمنا بالقضاء على 3 من أبرز العناصر التكفيرية

مسيرات في عمان والكرك ومادبا للمطالبة برحيل الحكومة

مسيرات في عمان والكرك ومادبا للمطالبة برحيل الحكومة

غارات السعودية باليمن استهدفت خبراء تجسس إيرانيين

غارات السعودية باليمن استهدفت خبراء تجسس إيرانيين

منوعات

فيديو: مني أبو شنب:96% من المتزوجات المصريات خائنات.. وعلى التونسيات القبول بالتعدد

فيديو: مني أبو شنب:96% من المتزوجات المصريات خائنات.. وعلى التونسيات القبول بالتعدد

فيديو:&#34;بسمة&#34; لصاحبة مبادرة تعدد الزوجات&#34;لحد هنا وتقفي كل أفكارك شاذة ومريبة&#34;

فيديو:"بسمة" لصاحبة مبادرة تعدد الزوجات"لحد هنا وتقفي كل أفكارك شاذة ومريبة"

بعد زواجهم لشهر ونصف.. إنفصال عبد الله عباس​ عن الممثلة ​ليلى والسبب؟

بعد زواجهم لشهر ونصف.. إنفصال عبد الله عباس​ عن الممثلة ​ليلى والسبب؟

صور: &#34;فيفي عبدو&#34; تشعل السوشيل ميديا بمجموعة فساتين حمراء

صور: "فيفي عبدو" تشعل السوشيل ميديا بمجموعة فساتين حمراء