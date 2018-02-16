بحضور الرئيس عباس.. جلسة خاصة لمجلس الأمن حول فلسطين

بحضور الرئيس عباس.. جلسة خاصة لمجلس الأمن حول فلسطين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، سيترأس، الثلاثاء المقبل، جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول فلسطين، يشارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال ستيفان دوجريك، المتحدث باسم غوتيريش، إن الرئيس عباس سيعقد في اليوم نفسه، اجتماعاً ثنائياً مع الأمين العام، لبحث التطورات الأخيرة المتعلقة بسبل إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وفق ما أوردت وكالة الأناضول التركية.

ومطلع الشهر الجاري، قال رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، السفير الكويتي منصور العتيبي، إن الرئيس عباس سيشارك في أعمال الجلسة الدورية للمجلس حول فلسطين، يوم 20 شباط/فبراير الجاري وسيتحدث فيها.

وأضاف العتيبي، أنه من المتوقع أن يستعرض عباس، خلال الجلسة، مستجدات القضية الفلسطينية عقب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، في كانون الأول/ديسمبر 2017.

وأوضح أنه سيتم عقد جلسة غير رسمية لأعضاء المجلس، في 22 فبراير الجاري، تحت عنوان "بعد 50 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي"، لمناقشة الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

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