إطلاق اسم فلسطين على حديقة إسبانية وسط مدريد

إطلاق اسم فلسطين على حديقة إسبانية وسط مدريد
علم فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الجالية الفلسطينية في مدريد جميل أبو سعدة، إن المجلس البلدي في "ARGANZUELA" وهي من الأحياء الجنوبية للعاصمة الإسبانية مدريد، قرر تسمية حديقة عامة باسم حديقة فلسطين.

وبين أن لوحة تحمل اسم "حديقة فلسطين" ستوضع على مدخل الحديقة، وستزرع شجرة زيتون كرمز لفلسطين والسلام في الأول من شهر كانون ثاني/ ديسمبر المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وأعلن المجلس البلدي تضامنه مع أطفال فلسطين، وخاصة الطفلة الأسيرة عهد التميمي، كما طالبت الجالية الفلسطينية ومنظمات التضامن الإسبانية رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي بتدخل بلاده للإفراج عن الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

واشنطن: نرغب بعودة الرئيس الفلسطيني إلى طاولة المفاوضات

واشنطن: نرغب بعودة الرئيس الفلسطيني إلى طاولة المفاوضات

استئناف دخول الوقود المصري لمحطة توليد الكهرباء بقطاع غزة

استئناف دخول الوقود المصري لمحطة توليد الكهرباء بقطاع غزة

بحضور الرئيس عباس.. جلسة خاصة لمجلس الأمن حول فلسطين

بحضور الرئيس عباس.. جلسة خاصة لمجلس الأمن حول فلسطين

مشعل: الرئيس عباس يُعطل &#34;صفقة القرن&#34; وعلى حماس دعم موقفه

مشعل: الرئيس عباس يُعطل "صفقة القرن" وعلى حماس دعم موقفه

العالقون بالجانب المصري يناشدون الرئيسين الفلسطيني والمصري إنهاء معاناتهم

العالقون بالجانب المصري يناشدون الرئيسين الفلسطيني والمصري إنهاء معاناتهم

صور: العثور على كاميرا تجسس إسرائيلية على شكل صخرة شمال القطاع

صور: العثور على كاميرا تجسس إسرائيلية على شكل صخرة شمال القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إطلاق اسم فلسطين على حديقة إسبانية وسط مدريد

إطلاق اسم فلسطين على حديقة إسبانية وسط مدريد

العالقون بالجانب المصري يناشدون الرئيسين الفلسطيني والمصري إنهاء معاناتهم

العالقون بالجانب المصري يناشدون الرئيسين الفلسطيني والمصري إنهاء معاناتهم

إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بكافة محافظات الوطن

إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بكافة محافظات الوطن

فيديو وصور: الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين الجمل وزماعرة

فيديو وصور: الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين الجمل وزماعرة

عربي

لبنان ترفض مقترحاً أمريكياً حول الحدود مع إسرائيل

لبنان ترفض مقترحاً أمريكياً حول الحدود مع إسرائيل

الجيش المصري: قمنا بالقضاء على 3 من أبرز العناصر التكفيرية

الجيش المصري: قمنا بالقضاء على 3 من أبرز العناصر التكفيرية

مسيرات في عمان والكرك ومادبا للمطالبة برحيل الحكومة

مسيرات في عمان والكرك ومادبا للمطالبة برحيل الحكومة

غارات السعودية باليمن استهدفت خبراء تجسس إيرانيين

غارات السعودية باليمن استهدفت خبراء تجسس إيرانيين

منوعات

فيديو: مني أبو شنب:96% من المتزوجات المصريات خائنات.. وعلى التونسيات القبول بالتعدد

فيديو: مني أبو شنب:96% من المتزوجات المصريات خائنات.. وعلى التونسيات القبول بالتعدد

فيديو:&#34;بسمة&#34; لصاحبة مبادرة تعدد الزوجات&#34;لحد هنا وتقفي كل أفكارك شاذة ومريبة&#34;

فيديو:"بسمة" لصاحبة مبادرة تعدد الزوجات"لحد هنا وتقفي كل أفكارك شاذة ومريبة"

بعد زواجهم لشهر ونصف.. إنفصال عبد الله عباس​ عن الممثلة ​ليلى والسبب؟

بعد زواجهم لشهر ونصف.. إنفصال عبد الله عباس​ عن الممثلة ​ليلى والسبب؟

صور: &#34;فيفي عبدو&#34; تشعل السوشيل ميديا بمجموعة فساتين حمراء

صور: "فيفي عبدو" تشعل السوشيل ميديا بمجموعة فساتين حمراء