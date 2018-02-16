إطلاق اسم فلسطين على حديقة إسبانية وسط مدريد

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الجالية الفلسطينية في مدريد جميل أبو سعدة، إن المجلس البلدي في "ARGANZUELA" وهي من الأحياء الجنوبية للعاصمة الإسبانية مدريد، قرر تسمية حديقة عامة باسم حديقة فلسطين.



وبين أن لوحة تحمل اسم "حديقة فلسطين" ستوضع على مدخل الحديقة، وستزرع شجرة زيتون كرمز لفلسطين والسلام في الأول من شهر كانون ثاني/ ديسمبر المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.



وأعلن المجلس البلدي تضامنه مع أطفال فلسطين، وخاصة الطفلة الأسيرة عهد التميمي، كما طالبت الجالية الفلسطينية ومنظمات التضامن الإسبانية رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي بتدخل بلاده للإفراج عن الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.