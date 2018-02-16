تحرك مصري أممي لبحث سد العجز المالي لـ (أونروا)

رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، سبل توفير الدعم المالي لسد العجز الذي تعاني منه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.



جاء ذلك خلال لقاء جرى على هامش مشاركة الطرفين بمنتدى ميونخ للأمن في ألمانيا الذي بدأ الخميس ويستمر للأحد المقبل، بحسب بيان أصدرته الخارجية المصرية.



وناقش الجانبان "التحديات الجسام التي تواجه القضية الفلسطينية، بما في ذلك الحاجة الماسة لتوفير تمويل لسد العجز في ميزانية أونروا، وضرورة حشد الجهود الدولية من أجل إعادة ضخ الدماء في عملية السلام".



يذكرأنه في 23 كانون ثاني/يناير الماضي، أبلغت واشنطن "أونروا"، بحجب 65 مليون دولار من المساعدات الأمريكية للعام الجاري، مع الإبقاء على مساعدات بقيمة 60 مليونًا، بدعوى الحاجة إلى النظر في أسلوب عمل وتمويل الوكالة الأممية.



وجاء قرار التجميد عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 كانون الأول/ديسمبر الماضي، اعتبار القدس عاصمةً لإسرائيل.