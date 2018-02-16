مسؤول روسي: سنقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة إيران

رام الله - دنيا الوطن

قال نائب السفير الروسي في إسرائيل، لياونيد فرولوف، إن روسيا ستقف مع "إسرائيل" في حال قررت إيران ضرب إسرائيل، موضحاً أن أمريكا ليست الوحيدة التي ستقف بجانب إسرائيل في حال تعرضت لهجوم من إيران، بل روسيا ستقف أيضا بجوار إسرائيل في حال حدوث ذلك.



وأضاف نائب السفير، أن الكثير من الروس يقطنون في "إسرائيل"، وإسرائيل بشكل عام هي دولة صديقة لروسيا، ولذلك لن نسمح بأي عمل عدائي ضد "إسرائيل".



وقد تطرق نائب السفير في المقابلة التي أجريت في مبنى السفارة الروسية في تل أبيب إلى حادثة اعتراض الطائرة غير المأهولة بعد اختراقها للأجواء الإسرائيلية يوم السبت الماضي، نافياً صحة المزاعم الإسرائيلية من أن إيران تقف وراء إطلاق هذه الطائرة.