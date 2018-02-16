عبر "واتس آب".. حزب الله يخترق الداخل الإسرائيلي

عبر "واتس آب".. حزب الله يخترق الداخل الإسرائيلي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
برزت في الفترة الأخيرة معادلة جديدة أرساها "حزب الله" اللبناني على إسرائيل، وهي معادلة الإعلام المقاوم حيث يقوم الإعلام المركزي التابع لحزب الله بنشر رسائل عبر "الواتس آب" ووسائل التواصل الاجتماعي باتت تقلق إسرائيل وقياداتها.

ووفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، فقد اعتبر محلل الشؤون العربية في القناة العبرية، تسفي يحزكيلي، أن حزب الله اللبناني استطاع خلال الأيام الأخيرة التأثير إعلاميا ضد إسرائيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان أبرزها نشر بعض الصور حول بلوك الغاز اللبناني رقم 9، ما اعتبره السياسيون في إسرائيل تهديدا واضحاً بأنهم إذا تجرأوا فسيكون الثمن باهظاً.

وأشار يحزكيلي أن "حزب الله" اللبناني طور قدراته الإعلامية خصوصا في العالم الافتراضي لمحاربة إسرائيل، وقال: "حزب الله تقدم خطوة في اجتياح حياتنا الشخصية عبر شبكات التواصل، وهو موضوع غير محبذ أمنياً".

كما علق أحد مذيعي القناة العاشرة الإسرائيلية على كلام يحزكيلي، بأن اقتراب "حزب الله" من شبكات "الواتس آب" ووسائل التواصل الاجتماعي في "إسرائيل" وباللغة العبرية خصوصاً، هو حقيقة يمكن القول عنها بأنها تمس بالجبهة الداخلية.

وبحسب أحد المعلقين الإسرائيليين، "سيكون من الصعب على إسرائيل التغلب على "حزب الله" وتحقيق صورة النصر".

أخبار ذات صلة

إسرائيل تكشف تفاصيل تحطم طائرة الـ (F16) بصاروخ سوري

إسرائيل تكشف تفاصيل تحطم طائرة الـ (F16) بصاروخ سوري

تحرك مصري أممي لبحث سد العجز المالي لـ (أونروا)

تحرك مصري أممي لبحث سد العجز المالي لـ (أونروا)

لبنان ترفض مقترحاً أمريكياً حول الحدود مع إسرائيل

لبنان ترفض مقترحاً أمريكياً حول الحدود مع إسرائيل

كيف رد وزير الخارجية الأمريكي على لحظات الانتظار في لبنان؟

كيف رد وزير الخارجية الأمريكي على لحظات الانتظار في لبنان؟

الجيش المصري: قمنا بالقضاء على 3 من أبرز العناصر التكفيرية

الجيش المصري: قمنا بالقضاء على 3 من أبرز العناصر التكفيرية

مسيرات في عمان والكرك ومادبا للمطالبة برحيل الحكومة

مسيرات في عمان والكرك ومادبا للمطالبة برحيل الحكومة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إطلاق اسم فلسطين على حديقة إسبانية وسط مدريد

إطلاق اسم فلسطين على حديقة إسبانية وسط مدريد

العالقون بالجانب المصري يناشدون الرئيسين الفلسطيني والمصري إنهاء معاناتهم

العالقون بالجانب المصري يناشدون الرئيسين الفلسطيني والمصري إنهاء معاناتهم

إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بكافة محافظات الوطن

إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بكافة محافظات الوطن

فيديو وصور: الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين الجمل وزماعرة

فيديو وصور: الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين الجمل وزماعرة

عربي

لبنان ترفض مقترحاً أمريكياً حول الحدود مع إسرائيل

لبنان ترفض مقترحاً أمريكياً حول الحدود مع إسرائيل

الجيش المصري: قمنا بالقضاء على 3 من أبرز العناصر التكفيرية

الجيش المصري: قمنا بالقضاء على 3 من أبرز العناصر التكفيرية

مسيرات في عمان والكرك ومادبا للمطالبة برحيل الحكومة

مسيرات في عمان والكرك ومادبا للمطالبة برحيل الحكومة

غارات السعودية باليمن استهدفت خبراء تجسس إيرانيين

غارات السعودية باليمن استهدفت خبراء تجسس إيرانيين

منوعات

فيديو: مني أبو شنب:96% من المتزوجات المصريات خائنات.. وعلى التونسيات القبول بالتعدد

فيديو: مني أبو شنب:96% من المتزوجات المصريات خائنات.. وعلى التونسيات القبول بالتعدد

فيديو:&#34;بسمة&#34; لصاحبة مبادرة تعدد الزوجات&#34;لحد هنا وتقفي كل أفكارك شاذة ومريبة&#34;

فيديو:"بسمة" لصاحبة مبادرة تعدد الزوجات"لحد هنا وتقفي كل أفكارك شاذة ومريبة"

بعد زواجهم لشهر ونصف.. إنفصال عبد الله عباس​ عن الممثلة ​ليلى والسبب؟

بعد زواجهم لشهر ونصف.. إنفصال عبد الله عباس​ عن الممثلة ​ليلى والسبب؟

صور: &#34;فيفي عبدو&#34; تشعل السوشيل ميديا بمجموعة فساتين حمراء

صور: "فيفي عبدو" تشعل السوشيل ميديا بمجموعة فساتين حمراء