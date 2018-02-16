أثيوبيا تعلن حالة الطوارئ في عموم البلاد

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الحكومة الأثيوبية، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ بأثر فوري، غداة استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسالين، بحسب ذكرته وكالة "فرانس برس".



وقال مقدم نشرة التلفزيون العام في أثيوبيا وهو يتلو بيانا رسميا للحكومة "في ختام اجتماع لمجلس الوزراء اليوم أعلنت حالة الطوارئ بداية من الآن"، ولم تعرف حتى الان مدة سريان حالة الطوارئ.



وأضاف بيان الحكومة: "بغرض التمكن من حماية النظام الدستوري، بات فرض حالة الطوارئ ضروريا".



ويأتي هذا الإعلان غداة الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الذي يستمر في تصريف شؤون الحكومة لحين تعيين خلف له. ولم يعرف موعد هذا التعيين.