أثيوبيا تعلن حالة الطوارئ في عموم البلاد

أثيوبيا تعلن حالة الطوارئ في عموم البلاد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة الأثيوبية، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ بأثر فوري، غداة استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسالين، بحسب ذكرته وكالة "فرانس برس".

وقال مقدم نشرة التلفزيون العام في أثيوبيا وهو يتلو بيانا رسميا للحكومة "في ختام اجتماع لمجلس الوزراء اليوم أعلنت حالة الطوارئ بداية من الآن"، ولم تعرف حتى الان مدة سريان حالة الطوارئ.

وأضاف بيان الحكومة: "بغرض التمكن من حماية النظام الدستوري، بات فرض حالة الطوارئ ضروريا".

ويأتي هذا الإعلان غداة الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الذي يستمر في تصريف شؤون الحكومة لحين تعيين خلف له. ولم يعرف موعد هذا التعيين.

أخبار ذات صلة

ترامب يدافع عن روسيا أمام الاتهامات الأمريكية

ترامب يدافع عن روسيا أمام الاتهامات الأمريكية

موسكو تُعلق على اتهام 13 روسياً بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

موسكو تُعلق على اتهام 13 روسياً بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

مسؤول روسي: سنقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة إيران

مسؤول روسي: سنقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة إيران

رسمياً.. اتهام 13 روسياً بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016

رسمياً.. اتهام 13 روسياً بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016

البيت الأبيض: ترامب يلتقي نتنياهو مارس المقبل

البيت الأبيض: ترامب يلتقي نتنياهو مارس المقبل

نتنياهو: الجولان سيبقى تحت سيطرة إسرائيل للأبد

نتنياهو: الجولان سيبقى تحت سيطرة إسرائيل للأبد

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إطلاق اسم فلسطين على حديقة إسبانية وسط مدريد

إطلاق اسم فلسطين على حديقة إسبانية وسط مدريد

العالقون بالجانب المصري يناشدون الرئيسين الفلسطيني والمصري إنهاء معاناتهم

العالقون بالجانب المصري يناشدون الرئيسين الفلسطيني والمصري إنهاء معاناتهم

إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بكافة محافظات الوطن

إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بكافة محافظات الوطن

فيديو وصور: الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين الجمل وزماعرة

فيديو وصور: الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين الجمل وزماعرة

عربي

لبنان ترفض مقترحاً أمريكياً حول الحدود مع إسرائيل

لبنان ترفض مقترحاً أمريكياً حول الحدود مع إسرائيل

الجيش المصري: قمنا بالقضاء على 3 من أبرز العناصر التكفيرية

الجيش المصري: قمنا بالقضاء على 3 من أبرز العناصر التكفيرية

مسيرات في عمان والكرك ومادبا للمطالبة برحيل الحكومة

مسيرات في عمان والكرك ومادبا للمطالبة برحيل الحكومة

غارات السعودية باليمن استهدفت خبراء تجسس إيرانيين

غارات السعودية باليمن استهدفت خبراء تجسس إيرانيين

منوعات

فيديو: مني أبو شنب:96% من المتزوجات المصريات خائنات.. وعلى التونسيات القبول بالتعدد

فيديو: مني أبو شنب:96% من المتزوجات المصريات خائنات.. وعلى التونسيات القبول بالتعدد

فيديو:&#34;بسمة&#34; لصاحبة مبادرة تعدد الزوجات&#34;لحد هنا وتقفي كل أفكارك شاذة ومريبة&#34;

فيديو:"بسمة" لصاحبة مبادرة تعدد الزوجات"لحد هنا وتقفي كل أفكارك شاذة ومريبة"

بعد زواجهم لشهر ونصف.. إنفصال عبد الله عباس​ عن الممثلة ​ليلى والسبب؟

بعد زواجهم لشهر ونصف.. إنفصال عبد الله عباس​ عن الممثلة ​ليلى والسبب؟

صور: &#34;فيفي عبدو&#34; تشعل السوشيل ميديا بمجموعة فساتين حمراء

صور: "فيفي عبدو" تشعل السوشيل ميديا بمجموعة فساتين حمراء