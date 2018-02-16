لبنان ترفض مقترحاً أمريكياً حول الحدود مع إسرائيل

لبنان ترفض مقترحاً أمريكياً حول الحدود مع إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الجمعة، رفضه لمقترحات طرحتها الولايات المتحدة بشأن الحدود البحرية‭ ‬المتنازع عليها مع إسرائيل.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، تصريح بري خلال لقاء مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد ساترفيلد الذي اجتمع يوم الجمعة أيضا مع وزير الخارجية، جبران باسيل ورئيس الوزراء سعد الحريري.

وتجري واشنطن وساطة بين لبنان وإسرائيل لنزع فتيل التوترات بسبب عزم إسرائيل على بناء جدار على الحدود وقرار لبنان البدء في التنقيب عن موارد الطاقة قرب منطقة بحرية متنازع عليها.

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