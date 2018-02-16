رسمياً.. اتهام 13 روسياً بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016

رام الله - دنيا الوطن

وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية اتهامات لـ13 مواطناً روسياً وثلاثة كيانات روسية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية السابقة، والتي جرت عام 2016 بين دونالد ترامب وهيلاري كيلنتون.



ووفق بيان صادر عن مكتب المستشار الخاص الأمريكي روبرت مولر، فإن الكيانات الروسية بدأت التدخل في العمليات السياسية الأمريكية بما في ذلك انتخابات الرئاسة لعام 2016، في وقت مبكر من عام 2014، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).



وأشارت لائحة الاتهام، إلى أن عدداً من المدعى عليهم، قدموا أنفسهم على أنهم مواطنون أمريكيون، تواصلوا مع أفراد غير مرتبطين بحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.