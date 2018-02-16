إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بكافة محافظات الوطن

إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بكافة محافظات الوطن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب (38) مواطناً بجراح متفاوتة، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين، وذلك في الجمعة الحادية عشر لهبة القدس الرافضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال وزارة الصحة في غزة، إن 23 مواطناً أصيبوا، بينهم إصابة خطيرة في الرأس، لافتةً إلى أن 13 منهم أصيبوا شرق جباليا و2 شرق غزة و3 شرق البريج منها واحدة خطيرة في الرأس و 5 شرق خان يونس.

فيما أوضحت الوزارة في الضفة الغربية، إن المستشفيات الحكومية استقبلت تسع إصابات من مواقع المواجهات في الضفة الغربية، اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، أن مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، استقبل ثلاثة مصابين، أحدهم بالرصاص الحي في الفخذ، والآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس والفخذ، ووصفت حالتهم بالطفيفة.

وأشارت إلى أن مستشفى سلفيت الحكومي استقبل مصاباً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ووصفت حالته بالطفيفة، بينما استقبل مستشفى رفيديا الحكومي خمسة مصابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، منها مصاب وصفت جروحه بالمتوسطة، حيث أدت إصابته لجروح في الكبد والكلية.

وفي ذات السياق، أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة أريحا.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة خمسة مواطنين بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي حدثت في أريحا.

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