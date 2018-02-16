فيديو وصور: الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين الجمل وزماعرة





رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة الشؤون المدنية بأن سلطات الاحتلال الإسرائـيلي سلمت، مساء اليوم الجمعة، جثماني الشهيدين نمر الجمل من قرية بيت سوريك، شمال غرب مدينة القدس المحتلة، عند حاجز الجيب العسكري، وحمزة زماعرة من مدينة حلحول، شمال محافظة الخليل، في مقر الارتباط الإسرائيلي.واستشهد الجمل في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، وهدمت قوات الاحتلال منزله، وسيوارى جثمانه ثرى الوطن بعد إجراء كافة الترتيبات المرعية، أما زماعرة فاستشهد برصاص حارس أمن مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل، وهو أسير محرر، وسيوارى جثمانه تراب الوطن بعد إتمام كافه الإجراءات المتبعة، حسب الهيئة.