بعد غياب.. منخفض جوي يضرب فلسطين الليلة

بعد غياب.. منخفض جوي يضرب فلسطين الليلة
رام الله - دنيا الوطن
توقع موقع طقس فلسطين أن تتهيأ الفرصة تدريجياً هذه الليلة لبدء تساقط الأمطار فوق أجزاء مُختلفة من البلاد، بحيث ستشمل الأمطار هذه الليلة وخلال ساعات الفجر مناطق واسعة من البلاد. هذا ومن المتوقع أن تكون الأمطار رعدية غزيرة أحياناً، ومصحوبة بهبات نشطة من الرياج.

وفي يوم غد السبت من المتوقع أن يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح ادنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً، وبارداً بوجه عام. هذا ومن المتوقع أن تسقط الأمطار فوق معظم المناطق في البلاد، مع فرصة عالية لأمطار رعدية غزيرة أحياناً. كما وتهب رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة،مع هبات قوية أحياناً.

وفي يوم الأحد من المتوقع أن يستمر الطقس غائماً، وبارداً بوجه عام، مع تساقط الأمطار على فترات فوق معظم المناطق، مع احتمالية جيدة لأن تكون الأمطار غزيرة أحياناً، ومصحوبة بهبات نشطة من الرياح. مع ساعات عصر يوم الأحد من المتوقع أن تضعف الفعالية الجوية بشكل واضح، مع استمرار الفرصة قائمة لزخات من الأمطار على بعض المناطق أحياناً خلال ساعات المساء والليل.

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