الجيش المصري: قمنا بالقضاء على 3 من أبرز العناصر التكفيرية

الجيش المصري: قمنا بالقضاء على 3 من أبرز العناصر التكفيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش المصري عن قتل ثلاثة من أبرز العناصر التكفيرية والقبض على 224 من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا.

جاء ذلك في البيان الثامن للقوات المسلحة المصرية عن سير العملية الشاملة سيناء 2018 والذي نشره المتحدث باسم القوات المسلحة على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة.

وقال البيان، إنه تم " تنفيذ القصف المدفعى بنيران المدفعية المركزة لعدد (68) هدف تمثل مناطق إختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر العناصر الإرهابية بعد توافر معلومات مؤكدة حول هذه الأهداف" .

وأضاف ان تم ضبط "بؤرة إرهابية شديدة الخطورة" بوسط سيناء والقضاء على ثلاثة عناصر "تكفيرية" من أبرز المطلوبين فى عمليات إستهداف القوات.

وتابع " تم القبض على عدد( 224 ) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وعثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية وكمية من الطلقات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم" .

وذكر أنه تم " ضبط وتدمير والتحفظ على 10 سيارات دفع رباعى من أنواع مختلفة تستخدمها العناصر الإرهابية ، وتدمير 22 دراجة نارية بدون لوحات معدنية" .

واوضح انه تم " تدمير 150 ملجأ عثر بداخلها على كميات كبيرة من المواد المخدرة وأجهزة إتصال لاسلكية وكميات من مواد الإعاشة الخاصة بالعناصر الإرهابية".

واشار البيان إلى " قيام العناصر التخصصية من المهندسين العسكريين بإكتشاف وتفجير 28 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور تحرك قوات المداهمة".

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