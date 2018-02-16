الصحة: عشرات الاصابات في المواجهات بالضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة استقبال المستشفيات الحكومية 9 إصابات من مواقع المواجهات في الضفة الغربية، اليوم الجمعة.
وقالت في بيان لها، أن مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، استقبل ثلاثة مصابين، أحدهم بالرصاص الحي في الفخذ، والآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس والفخذ، ووصفت حالتهم بالطفيفة.
بينما استقبل مستشفى سلفيت الحكومي مصابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ووصفت حالته بالطفيفة، بينما استقبل مستشفى رفيديا الحكومي 5 مصابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، منها مصاب وصفت جروحه بالمتوسطة، حيث أدت إصابته لجروح في الكبد والكلية.
وأصيب 23 مواطنًا، اليوم الجمعة، جرّاء المواجهات التي اندلعت على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.
وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، إن إحدى الإصابات خطيرة في الرأس، في حين أن باقي الإصابات متوسطة إلى طفيفة.
وأشار إلى أن 13 مواطنًا أصيبوا شرق جباليا، فيما أصيب 2 شرق غزة، و3 شرق مخيم البريج من بينهم مصاب بجروح خطيرة، و5 شرق خانيونس.