الصحة: عشرات الاصابات في المواجهات بالضفة وغزة

وأصيب 23 مواطنًا، اليوم الجمعة، جرّاء المواجهات التي اندلعت على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.





وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، إن إحدى الإصابات خطيرة في الرأس، في حين أن باقي الإصابات متوسطة إلى طفيفة.





وأشار إلى أن 13 مواطنًا أصيبوا شرق جباليا، فيما أصيب 2 شرق غزة، و3 شرق مخيم البريج من بينهم مصاب بجروح خطيرة، و5 شرق خانيونس.