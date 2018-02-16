نتنياهو: الجولان سيبقى تحت سيطرة إسرائيل للأبد

نتنياهو: الجولان سيبقى تحت سيطرة إسرائيل للأبد
نتنياهو وغوتيريش
رام الله - دنيا الوطن
 التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وأكد أمامه أن إسرائيل ستبقي على احتلالها للجولان السوري المحتل للأبد.

واستغل نتنياهو اللقاء القصير الذي جمعه بالأمين العام للأمم المتحدة لتكرار ما يردده دائمًا، وقال إن "إسرائيل لن تسمح لإيران بتعزيز وجودها في سورية، يجب على إيران عدم بناء قواعد عسكرية لها في سورية وسنعمل لتحقيق ذلك".

وقدم نتنياهو شكره لغوتيريش على مساعدته في عقد جلسة لمجلس الأمن لبحث قضية الجنود الإسرائيليين الموجودين لدى حماس في قطاع غزة، مستغلًا الفرصة للتحريض على الحركة والقول إنه يجب العمل بحزم ضدها.

ويوم أمس الخميس، قبيل سفره إلى ميونخ، قال نتنياهو لوسائل الإعلام إنه سيقدم أمام المؤتمر، الذي يحضره رؤساء دول ومسؤولون كبار في العالم، أدلة تدين إيران باختراق الأجواء السورية بواسطة طيارة استطلاع بدون طيار، وهي التي تقول إسرائيل إنها أسقطتها قبل أن تسقط الدفاعات الجوية السورية، السبت الماضي، طائرة إسرائيلية من طراز F-16.

وفي السياق، أكد تحقيق للجيش الإسرائيلي، نشر اليوم الجمعة، أن الصواريخ الدفاعية السورية التي استهدفت سرب الطيران الإسرائيلي المكون من 8 طائرات والتي أغارت على 12 موقعًا في سورية عبرت فوق مدينة تل أبيب وهبطت في البحر الأبيض المتوسط (بحسب النشر الأولي للقناة الإسرائيلية العاشرة وصحيفة "يديعوت أحرونوت" والذي تم حذفه لاحقًا والإبقاء على سقوط الصواريخ السورية في البحر المتوسط)، وأشار إلى أن تحطم طائرة الـ"إف – 16" الحربية الإسرائيلية، فجر السبت الماضي، إثر إصابتها بصاروخ سوري مضاد للطائرات نجم عن عطل.

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