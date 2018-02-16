الفضائح تلاحقه.. ممثلة إباحية تهدد ترامب من جديد

رام الله - دنيا الوطن

هددت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز التي يعتقد أنها ارتبطت بعلاقة مع دونالد ترامب عام 2006، بكشف معلومات للصحافة، معتبرة ان محامي الرئيس الأميركي حررها من اتفاق لحفظ السرية بإعلانه دفع مبلغ لها.



وبعد ان كشف المحامي الشخصي للرئيس الاميركي أنه دفع 130 الف دولار من أمواله الخاصة لدانيالز قبل فترة قصيرة من انتخابات 2016، قالت مديرة أعمال الممثلة ان اتفاقا بعدم كشف المعلومات قد تم خرقه.



وقالت جينا رودريغيز مديرة اعمال الممثلة لوسائل إعلام أميركية "كل شيء انتهى الان، وستورمي ستروي قصتها".



ورفض مساعد ترامب ومستشاره الخاص مايكل كوهين شرح أسباب دفعه هذا المبلغ لدانيالز، مضيفا انه لم يتم تسديد المبلغ له "لا من مؤسسة ترامب ولا من حملة ترامب".



ورفض ترامب التعليق على المسألة. وتهرب البيت الابيض من الرد على أسئلة حول مدى صحة المزاعم عن علاقة جنسية، وقال ان القضية تم التعاطي معها خلال الحملة الانتخابية.



وأحال أي أسئلة متعلقة بالمال المدفوع على كوهين.



ووصف نائب الرئيس الأميركي مايك بنس التلميحات عن علاقة جنسية "بأنها اتهامات جديدة لا أساس لها ضد الرئيس".