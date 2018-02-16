متظاهرون اسرائيليون: عليك أن تستقيل يا نتنياهو

متظاهرون اسرائيليون: عليك أن تستقيل يا نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر آلاف الإسرائيليين، ظهر اليوم الجمعة، مجددا وسط مدينة تل أبيب، ضد ما وصفوه بـ"الفساد الحكومي"، وطالب المشاركون رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى تقديم استقالته، وذلك في أعقاب توصية الشرطة بتقديم نتنياهو للمحاكمة وإدانته بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة العامة على خلفية التحقيق في الملف 1000 (هدايا من رجال أعمال) والملف 2000 (اتصاله بناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس).

وبحسب موقع عرب 48 فقد طالب المتظاهرون، المستشار القضائي للحكومة، بتسريع الإجراءات لإصدار قراره حول تقديم لائحة اتهام بحق نتنياهو والتي من شأنها أن تجبره على تقديم استقالته، تبعًا لتقديرات المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "مرتشون عودوا إلى منازلكم"، "علينا كنس المرتشون"، "استقيل فورًا".

وفي سياق متصل، جدد عضو الكنيست ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، دعواته لنتنياهو، بالاستقالة الفورية من منصبه، أو الإعلان عن تعذر قيامه بواجبه.

وقال لبيد، خلال مهرجان حزبي اليوم الجمعة، إن "رئيس الحكومة لا يمكنه إدارة البلاد بهذه الطريقة. بدلا من التعامل مع الطائرات المسيرة الإيرانية، ومع حقيقة أن روسيا تدوس المصالح الإسرائيلية في سورية، كل ما يقوم به في خطبه وفي منشوراته على فيسبوك، هو البكاء على مصيره".

وكان مندلبليت، قد أكد أمس أن التحقيقات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كانت موضوعية ونزيهة ولم يحركها أي دافع شخصي، في رد على محاولة نتنياهو وأعضاء الليكود التشكيك بالتحقيقات ومهنية المحققين، وصرح أن لا مشكلة لديه في تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.

وجاءت تصريحات مندلبليت التي منح فيها دعمه الكامل للشرطة والمحققين خلال مؤتمر في جامعة تل أبيب، وبعد يومين من نشر الشرطة توصياتها بالملف 1000 والملف 2000، والتي أوصت فيها بتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهمة تلقي الرشوة والفساد وخيانة الأمانة وغيرها.

وقال مندلبليت إن "التحقيقات جرت بحسب القواعد المتبعة وكما هو متوقع من سلطات إنفاذ القانون بمعالجة مثل هذه القضايا، بمهنية وسرية وذكاء وحنكة وبحث مستمر عن الحقيقة، من خلال التعاون بين المحققين والأقسام الأخرى في الشرطة وبين المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة".

وتابع: "ألاحظ مؤخرًا محاولات دق الأسافين والتفرقة بين الشرطة ومكتب المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة، أطلب منكم استغلال هذه المنصة لأوضح مرة أخرى، النيابة العامة والشرطة يعملون بانسجام تام في مجال إنفاذ القانون والهدف مشترك، حماية سلطة القانون في إسرائيل".

أخبار ذات صلة

ترامب يدافع عن روسيا أمام الاتهامات الأمريكية

ترامب يدافع عن روسيا أمام الاتهامات الأمريكية

موسكو تُعلق على اتهام 13 روسياً بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

موسكو تُعلق على اتهام 13 روسياً بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

مسؤول روسي: سنقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة إيران

مسؤول روسي: سنقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة إيران

أثيوبيا تعلن حالة الطوارئ في عموم البلاد

أثيوبيا تعلن حالة الطوارئ في عموم البلاد

رسمياً.. اتهام 13 روسياً بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016

رسمياً.. اتهام 13 روسياً بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016

البيت الأبيض: ترامب يلتقي نتنياهو مارس المقبل

البيت الأبيض: ترامب يلتقي نتنياهو مارس المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إطلاق اسم فلسطين على حديقة إسبانية وسط مدريد

إطلاق اسم فلسطين على حديقة إسبانية وسط مدريد

العالقون بالجانب المصري يناشدون الرئيسين الفلسطيني والمصري إنهاء معاناتهم

العالقون بالجانب المصري يناشدون الرئيسين الفلسطيني والمصري إنهاء معاناتهم

إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بكافة محافظات الوطن

إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بكافة محافظات الوطن

فيديو وصور: الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين الجمل وزماعرة

فيديو وصور: الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين الجمل وزماعرة

عربي

لبنان ترفض مقترحاً أمريكياً حول الحدود مع إسرائيل

لبنان ترفض مقترحاً أمريكياً حول الحدود مع إسرائيل

الجيش المصري: قمنا بالقضاء على 3 من أبرز العناصر التكفيرية

الجيش المصري: قمنا بالقضاء على 3 من أبرز العناصر التكفيرية

مسيرات في عمان والكرك ومادبا للمطالبة برحيل الحكومة

مسيرات في عمان والكرك ومادبا للمطالبة برحيل الحكومة

غارات السعودية باليمن استهدفت خبراء تجسس إيرانيين

غارات السعودية باليمن استهدفت خبراء تجسس إيرانيين

منوعات

فيديو: مني أبو شنب:96% من المتزوجات المصريات خائنات.. وعلى التونسيات القبول بالتعدد

فيديو: مني أبو شنب:96% من المتزوجات المصريات خائنات.. وعلى التونسيات القبول بالتعدد

فيديو:&#34;بسمة&#34; لصاحبة مبادرة تعدد الزوجات&#34;لحد هنا وتقفي كل أفكارك شاذة ومريبة&#34;

فيديو:"بسمة" لصاحبة مبادرة تعدد الزوجات"لحد هنا وتقفي كل أفكارك شاذة ومريبة"

بعد زواجهم لشهر ونصف.. إنفصال عبد الله عباس​ عن الممثلة ​ليلى والسبب؟

بعد زواجهم لشهر ونصف.. إنفصال عبد الله عباس​ عن الممثلة ​ليلى والسبب؟

صور: &#34;فيفي عبدو&#34; تشعل السوشيل ميديا بمجموعة فساتين حمراء

صور: "فيفي عبدو" تشعل السوشيل ميديا بمجموعة فساتين حمراء