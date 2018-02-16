"الشؤون المدنية": سلطات الاحتلال ستسلم جثماني الشهيدين الجمل وزماعرة اليوم

رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة الشؤون المدنية، إن سلطات الاحتلال الإسرائـيلي قررت تسليم جثماني الشهيدين نمر الجمل من قرية بيت سوريك، شمال غرب مدينة القدس المحتلة، عند حاجز الجيب العسكري، والشهيد حمزة زماعرة من مدينة حلحول، شمال محافظة الخليل، في مقر الارتباط الإسرائيلي.



وبينت أن تسليم الشهيد الجمل سيتم عند السادسة إلا ربع من مساء اليوم الجمعة على حاجز الجيب العسكري، شمال غرب القدس المحتلة، بينما سيتم تسليم جثمان الشهيد زماعرة عند الساعة السادسة في مقر الارتباط الإسرائيلي في مستوطنة "حجاي" المقامة على أراضي المواطنين.



وكان الشهيد الجميل نفذ عملية قتل خلالها ثلاثة جنود إسرائيليين في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، وهدمت قوات الاحتلال منزله. وسيوارى جثمانه ثرى الوطن بعد إجراء كافة الترتيبات المرعية.



أما الشهيد زماعرة، فاستشهد برصاص حارس أمن مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد تنفيذه عملية طعن لحارس أمن المستوطنة، وهو أسير محرر. وسيوارى جثمانه تراب الوطن بعد إتمام كافه الإجراءات المتبعة، حسب الهيئة.