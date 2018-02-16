مصرع مواطنين في حاث سير ذاتي في قراوة بني حسان

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، إن مواطنين لقيا مصرعهما وأصيب 3 آخرون، في حادث انقلاب ذاتي لمركبة على مفرق بلدة قراوة بني حسان غرب مدينة سلفيت، اليوم الجمعة، وإن الشرطة باشرت التحقيق.