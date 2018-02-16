إصابات بالرصاص الحي في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة

إصابات بالرصاص الحي في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة
رام الله - دنيا الوطن
 أصيب عدد من المواطنين بجروح، خلال مواجهات اندلعت، اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال وشرق قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية في محيط موقع "ناحل عوز" العسكري شرق مدينة غزة، أطلقت الرصاص الحي صوب عشرات المواطنين الذين اقتربوا من السياج الفاصل، ما أدى لإصابة شاب على الأقل، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي، شرق بلدة جباليا شمال القطاع، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي على مجموعة من الشبان، الذين اقتربوا من السياج الفاصل، ما أدى لإصابات بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، إضافة إلى مواجهات شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأصيب شابان بالرصاص الحي في مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال شرق مدينة خانيونس، جنوب القطاع، نقلا على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة لتلقي العلاج، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الاحتلال صوبهم.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة قرب معبر بيت حانون "إيريز" شمال القطاع، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي، نقلا إثرها إلى مستشفى الأندونيسي ببلدة بيت لاهيا المجاورة، ووصفت حالتهما بالمتوسطة، إضافة إلى إصابة شاب في قدمه بالرصاص الحي بمواجهات شمال بلدة بيت لاهيا.

وتأتي التظاهرات والمواجهات في غزة، احتجاجاً على العدوان والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة والقطاع، واستنكاراً لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

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