ثابت: التعليم بغزة يعاني من عجز الموازنة التشغيلية رغم المصالحة

ثابت: التعليم بغزة يعاني من عجز الموازنة التشغيلية رغم المصالحة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت: إن الوزارة بغزة تعاني من عجز كبير في الموازنة التشغيلية وتعاني من أزمات مالية شديدة رغم أجواء المصالحة، مطالباً الفصائل الفلسطينية ومؤسسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الدولية التدخل لإنقاذ المسيرة التعليمية في قطاع غزة قبل فوات الأوان.

وأضاف ثابت :"تم استيعاب 1200 معلم وموظف من العائدين إلى عملهم ، مشدداً أنهم بحاجة إلى دورات تدريبية خاصة في مجال المناهج الجديدة.

جاءت أقوال وكيل الوزارة خلال مشاركته في الجلسة الخاصة التي عقدها البرلمان الطلابي بمديرية شرق خانيونس أمس حول آثار الأوضاع السياسية الراهنة على القضية الفلسطينية

وشارك في الجلسة مدير تعليم شرق خانيونس سليمان شعث، وممثلين عن مختلف الفصائل وهم حماد الرقب عن حركة حماس وعماد الأغا عن حركة فتح واحمد المدلل عن حركة الجهاد الإسلامي وطلال أبو ظريفة عن الجبهة الديمقراطية وعدد من المديرين العامين من الوزارة وكوكبة من طلبة مدارس شرق خانيونس والطواقم التدريسية.

وخلال اللقاء فتح باب النقاش مع الطلبة للحديث عن العديد القضايا  مثل الحصار والظروف الحالية الصعبة والمصالحة الفلسطينية وصفقة القرن وسط تفاعل قوي من الطلبة.

بدوره، أكد شعت أن البرلمان الطلابي في مدارس شرق خان يونس يعد من البرلمانات المميزة على مستوى قطاع غزة، وأن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه وإنجازًا مهمًا لهذا البرلمان؛ حيث يناقش مواضيع حساسة تمس حياة المواطن الفلسطيني والمسيرة التعليمية والقضية برمتها.

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