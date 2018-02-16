غارات السعودية باليمن استهدفت خبراء تجسس إيرانيين

رام الله - دنيا الوطن

أكد الجيش اليمني، الجمعة، أن طائرات التحالف العربي الذي تتزعمه المملكة العربية السعودية، شنت غارة جوية، استهدفت موقعًا يتمركز فيه، خبراء تجسس إيرانيون قرب مدينة تعز.



وقال الجيش اليمني: إن الخبراء كانوا يتواجدون في موقع شرقي تعز، وأنهم يعملون في التجسس على شبكة الإتصالات لصالح الحوثيين، بحسب ما نقلت قناة (سكاي نيوز عربية).



يشار إلى أن التحالف العربي شن 68 غارة جوية على أهداف ومواقع عسكرية تابعة للحوثيين خلال الساعات الـ24 الماضية.