إسرائيل: دمرنا نصف قدرات الدفاعات الجوية السورية

رام الله - دنيا الوطن

أكد قائد في الجيش الإسرائيلي، أن قواته تتوقع أنها دمرت نصف قدرات الدفاعات الجوية السورية، التي هي الأخرى أسقطت طائرة إسرائيلية من طراز (f16).



ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية عن المسؤول الإسرائيلي قوله: "وفقاً لبياناتنا الأولية، يمكننا التأكيد أنه تم تدمير حوالي 50% من قوات الدفاع الجوي السورية، وسنقوم بالتحقق من هذه البيانات".



وكانت القوات الجوية الإسرائيلية قد شنت هجومًا على قاعدة جوية سورية بالقرب من تدمر يوم السبت الماضي، ردًا على هجوم طائرة مسيرة إيرانية.