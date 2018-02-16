ضابط إسرائيلي: الجيش المصري يمتلك السلاح "الأكثر خطورة"

فيديو: ضابط إسرائيلي يكشف عن سلاح الجيش المصري الأكثر خطورة



رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول عسكري كبير في سلاح البحرية الإسرائيلية، إن الجيش المصري يمتلك سلاحًا خطيرًا، تمنت إسرائيل لو تحصل عليه مصر.وأكد الضابط الإسرائيلي لموقع (واللا) العبري، أن فرع الغواصات بالبحرية المصرية ينمو ويتطور يومًا بعد يوم، وأنه لا يمكن أبداً تجاهل هذا التطور المذهل لهذا الفرع، سيما الغواصة الألمانية الجديدة التي على حد تعبيره، "تجهل إسرائيل إمكانياتها الحقيقية".وأشار إلى أن الغواصة الجديدة التي استلمها سلاح البحرية المصري، ليس فى مصلحة إسرائيل أبدًا رغم عدم وجود حالة من العداء أو الحرب، معتبرًا أن الأسطول المصري الضخم ليس في دائرة استهداف إسرائيل.وأكد أنه خلال السنوات القليلة الماضية تسلحت القوات البحرية المصرية بأكثر الأسلحة تطورًا، وأبرزها امتلاك حاملتي طائرات وفرقاطة فرنسية، لكن الخطر الأكبر يكمن في امتلاك البحرية المصرية لغواصة ألمانية متطورة فى نيسان/ أبريل 2017 على أن تتسلم الثانية في 2018.