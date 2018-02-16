فيديو: إصابات بمواجهات مع الاحتلال في محافظات الوطن للأسبوع 11 على التوالي

فيديو: جانب من المواجهات في الخليل

مواجهات على المدخل الشمالي للبيرة

مواجهات على المدخل الشمالي للبيرة

مواجهات على المدخل الشمالي للبيرة

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والشبان الفلسطينيين في جمعة الغضب الحادية عشر، في محافظات الوطن.رام اللهفي مدينة رام الله، أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي القنابل الغازية على الفلسطينيين خلال المواجهات التي اندلعت في قرية المزرعة الغربية رام الله، مما أسفر عن عدة اصابات بالاختناق، بالاضافة الى اصابتين، احداهما بقنبلة غاز بالوجه والأخرى بالرصاص الحي بالقدم، نقلا الى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج.إلى ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في شارع النبي صالح برام الله.في السياق ذاته، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.مدينة الخليلفي مدينة الخليل، قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي مسيرة خرجت للمطالبة برفع الحصار عن وسط الخليل، واحياءً لذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي، مما اسفر عن ذلك اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين.في السياق ذاته، أصيب الصحفي طارق خمايسة برصاص الاحتلال أثناء تغطيته للمواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في المدينةهذا واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الشاب مأمون النتشة بتهمة أنه كان يحاول الدخول الى منزله.مدينة نابلسفي مدينة نابلس، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع الاحتلال الاسرائيلي مسيرة سلمية في بلدة كفر قدوم.في السياق، اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.مدينة سلفيتوفي مدينة سلفيت، أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدخل بلدة كفل حارس قضاء سلفيت.مدينة اريحاإلى مدينة أريحا، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على مدخل المدينة.