خبير إستراتيجي: إسرائيل مستعدة لاستخدام "النووي" ضد إيران

رام الله - دنيا الوطن

أكد فلاديمير ميسامد، الخبير في الشؤون الإيرانية والمُحاضر في الجامعة العبرية بالقدس، أن إسرائيل تمتلك حوالي 200 قنبلة نووية، جاهزة للاستخدام ضد أي دولة في العالم وأولها إيران.



وقال ميسامد: قبل عامين من الآن، كانت تل أبيب على وشك أن تستخدم السلاح النووي، لكن ليس لنا أن نتمنى ذلك، لأنه سيؤدي إلى تأثير (دومينو) في جميع أنحاء العالم، بدءًا من الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الأوضاع في الشرق الأوسط، تتجه نحو مزيد من التسخين والتصعيد العسكري.



وأضاف: نحن نحاول العمل باستخدام طرق أخرى لا يحكى عنها بصوت مرتفع، وبالإضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل ليست وحدها الآن، فإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم كل عيوبها، تدعم إسرائيل بقوة.



وأوضح ميسامد: عندما يكون هناك تصعيد إلى هذه الدرجة، تتغير صورة العالم الكلية، ففي إسرائيل، يرون خطرًا في الاختراق الإيراني، لقد اقتربت طهران من حدود إسرائيل عبر سوريا، وبالنسبة لنا هذا الوضع رهيب جداً عندما نتحدث عن البرنامج النووي الإيراني.



وأضاف: "لا نعتقد أن إيران ستسقط بالضرورة قنبلة ذرية على إسرائيل., لكن هناك العديد من العوامل الأخرى، لأن المجتمع الإيراني رُبيّ على مدى سنوات على أن إسرائيل هي العدو الرئيسي لإيران".



وتابع ميسامد: "بينما في إيران، كل شيء يقرره رجال الدين حتى الأمور السياسية، هناك ملالي في سن الشيخوخة.. فهم لا يفهمون دائما حقائق عصر اليوم، وبالتالي يمكن أن يتخذوا بعض التدابير (المتطرفة)، وفق تعبيره.