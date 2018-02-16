في غزة.. كم وصل سعر الدجاج اليوم الجمعة؟

خاص دنيا الوطن



أكد طاهر أبو حمد مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، أن أسعار الدواجن تراجعت اليوم الجمعة، في قطاع غزة، لافتًا إلى أن سعر الدجاج الصغير بلغ 13 شيكلاً للكيلو، فيما بلغ سعر الدجاج الكبير 11 شيكلاً للكيلو.وأوضح أبو حمد في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن سبب هذا التراجع يعود إلى أن هناك كميات كبيرة من الدجاج أدخلت إلى السوق، بالإضافة إلى السماح لإدخال أجزاء الدجاج المجمدة.واشار أبو حمد، إلى أن وزارة الزراعة تحاول جاهدة لأن تثبّت سعر الدجاج إلى ما بين 11 إلى 12 شيكلاً خلال الأيام المقبلة.