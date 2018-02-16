الأردن: يجب تسوية ملف القدس ضمن إطار حل شامل ودائم

الأردن: يجب تسوية ملف القدس ضمن إطار حل شامل ودائم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمير فيصل بن الحسين نائب العاهل الأردني، أنه يجب تسوية مسألة القدس ضمن إطار حل شامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، منوها بأن الأردن مستمر في حماية المقدسات في القدس.

وأكد الأمير خلال استقباله في قصر الحسينية أمس، وفدا يمثل منظمات يهودية في الولايات المتحدة، على مساعي الأردن لتحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كما تطرق الأمير فيصل خلال اللقاء إلى الدور المهم الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، ما يستدعي ضمان توفير الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستمرار في القيام بمسؤولياتها الإنسانية.

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