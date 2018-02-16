فيديو: بيان رقم 8 لعمليات الجيش المصري في سيناء

شاهد البيان رقم 8



رام الله - دنيا الوطنأصدر الجيش المصري، بيانه الثامن بشأن آخر تطورات العملية الشاملة "سيناء-2018 " التي أطلقها ضد "الإرهاب" لتطهير شمال ووسط سيناء.وأشار الجيش في بيانه إلى أنه قصف بنيران المدفعية 68 هدفا تمثل مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر العناصر المسلحة بعد توافر معلومات مؤكدة حول هذه الأهداف".وقال: ""تم ضبط بؤرة مسلحة شديدة الخطورة بوسط سيناء والقضاء على 3 عناصر من أبرز المطلوبين في عمليات استهداف القوات، والقبض على 224 فردا من العناصر المسلحة المطلوبين جنائيا وعثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية وكمية من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".ولفت إلى أنه تم ضبط وتدمير والتحفظ على 10 سيارات دفع رباعي من أنواع مختلفة تستخدمها العناصر المسلحة، وتدمير 22 دراجة نارية من دون لوحات معدنية".وأكد الجيش أنه دمّر 150 ملجأ عثر بداخلها على كميات كبيرة من المواد المخدرة وأجهزة اتصال لاسلكية وكميات من مواد الإعاشة الخاصة بالعناصر المسلحة، بالإضافة إلى قيام مهندسين عسكريين باكتشاف وتفجير 28 عبوة ناسفة تمت زراعتها على محاور تحرك قوات المداهمة".واختتم بالإشارة إلى اكتشاف وتدمير خمس مزارع لنبات البانغو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من 2.5 طن من المواد المخدرة المعدة للتداول.