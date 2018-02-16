واشنطن: الوقت حان لكي يتصرف مجلس الامن ضد إيران

واشنطن: الوقت حان لكي يتصرف مجلس الامن ضد إيران
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت نيكي هايلي مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، يوم أمس الخميس أن الوقت حان لكي يتصرف مجلس الأمن ضد إيران، وذلك بعد نشر تقرير لخبراء أمميين أفاد بأن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن.

وقال التقرير الذي عرض على مجلس الأمن الدولي في كانون الثاني/يناير: "الخبراء تعرفوا على مخلفات صواريخ مرتبطة بتجهيرزات عسكرية وآليات عسكرية جوية مسيرة من منشأ إيراني أدخلت إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة في 2015".

وقالت هايلي في بيان: "هذا التقرير يسلط الضوء على ما قلناه منذ أشهر: إيران نقلت أسلحة بشكل غير شرعي، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن".

وأضافت: "لا يمكن للعالم أن يستمر في ترك هذه الانتهاكات الصارخة بدون ردّ" ويجب على طهران أن تتحمل "العواقب".

وكانت إيران نفت بشدة تسليح الحوثيين، واتهمت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة الشهر الماضي بتقديم أدلة "مقبركة" على أن صاروخا أطلق على الرياض في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر كان إيراني الصنع.

وكانت قد أبلغت هايلي مجلس الأمن الدولي في كانون الأول/ديسمبر بأن الولايات المتحدة ستدفع باتجاه تحرك ضد إيران بسبب الهجمات الصاروخية التي تستهدف السعودية حليفتها، لكن روسيا أعلنت على الفور أنها لن توافق على خطط من هذا النوع.

فيديو أرشيفي: ايران تهدد الولايات المتحدة

 

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