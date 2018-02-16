الجمعة: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئيا إلى صافٍ

يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئيا الى صاف ومغبراً احياناً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وفي ساعات الليل تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات الليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
السبت 2018/02/17: يكون الجو غائماً وباردأ ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
الاحد 2018/02/18: يستمر الجو غائماً الى غائم جزئي وباردأ وعاصفاً، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الامطار تدريجياً،والرياح جنوبيةغربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.
الاثنين 2018/02/19: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين يومي السبت والاحد من:
1- احتمال تشكل السيول و الفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة. 2 - شدة سرعة الرياح. 3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض. 4- خطر التزحلق على الطرقات .
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
|المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
|المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|17-10
|11-6
|12-8
|بيت لحم
|17-10
|11-6
|12-8
|رام الله والبيرة
|16-9
|10-5
|11-7
|طولكرم
|21-12
|16-9
|18-11
|نابلس
|18-11
|12-7
|13-9
|قلقيلية
|21-12
|16-9
|18-11
|جنين
|21-10
|15-8
|17-9
|سلفيت
|17-10
|11-6
|12-8
|طوباس
|21-10
|15-8
|17-9
|روابي
|18-10
|12-6
|13-8
|الخليل
|16-9
|10-5
|11-7
|غزه
|20-13
|17-10
|19-12
|أريحا
|25-13
|19-11
|21-12
|خانيونس
|20-13
|17-10
|19-12
|الأغوار الشمالية
|23-11
|17-9
|19-10
|رفح
|19-12
|16-9
|18-11