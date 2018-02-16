الجمعة: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئيا إلى صافٍ

الجمعة: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئيا إلى صافٍ
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئيا الى صاف ومغبراً احياناً، ويطرأ ارتفاع  على درجات الحرارة لتصبح  اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وفي ساعات الليل تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق  تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، والرياح جنوبية شرقية  الى شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات الليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

السبت 2018/02/17: يكون الجو غائماً وباردأ ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح غربية الى  جنوبية غربية معتدلة الى  نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى  مائج.

الاحد 2018/02/18: يستمر الجو غائماً الى غائم جزئي وباردأ وعاصفاً، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها  ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الامطار تدريجياً،والرياح  جنوبيةغربية الى  شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

الاثنين 2018/02/19: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين يومي السبت والاحد من:

1-  احتمال  تشكل السيول و الفيضانات  في  الأودية والمناطق المنخفضة. 2 - شدة سرعة الرياح.   3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض. 4- خطر التزحلق على الطرقات .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 17-10 11-6 12-8 بيت لحم 17-10 11-6 12-8
رام الله والبيرة 16-9 10-5 11-7 طولكرم 21-12 16-9 18-11
نابلس 18-11 12-7 13-9 قلقيلية 21-12 16-9 18-11
جنين 21-10 15-8 17-9 سلفيت 17-10 11-6 12-8
طوباس 21-10 15-8 17-9 روابي 18-10 12-6 13-8
الخليل 16-9 10-5 11-7 غزه 20-13 17-10 19-12
أريحا 25-13 19-11 21-12 خانيونس 20-13 17-10 19-12
الأغوار الشمالية 23-11 17-9 19-10 رفح 19-12 16-9 18-11
والله تعالى أعلم

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