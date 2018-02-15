محكمة أمريكية: قرار ترامب بحظر السفر لست دول تمييز ضد المسلمين

محكمة أمريكية: قرار ترامب بحظر السفر لست دول تمييز ضد المسلمين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة استئناف أميركية في فرجينيا، الخميس، قراراً يقضي باعتبار أمر الرئيس دونالد ترامب بشأن حظر سفر أشخاص من ست دول ذات أغلبية مسلمة، ينتهك الدستور الأميركي لانطوائه على تمييز على أساس الدين.

وأصبحت محكمة استئناف الدائرة الرابعة الأميرية في ريتشموند، ثاني محكمة استئناف اتحادية تصدر قراراً ضد الحظر الذي أعلنه ترامب في أيلول/ سبتمبر، وفق ما أوردت (سكاي نيوز عربية).

وكانت المحكمة العليا، سمحت بسريان الحظر مع استمرار تقديم طعون قضائية عليه، حيث من المقرر أن تنظر المحكمة العليا في أبريل/ نيسان دفوعاً بشأن مشروعية الحظر على أن تصدر حكمها بنهاية حزيران/ يونيو.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد بدأت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، التنفيذ الكامل لأمر حظر السفر، الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، ضد ست دول ذات أغلبية مسلمة، بعد موافقة المحكمة العليا على تنفيذ الأمر أثناء نظر الطعون القانونية عليه.

ووجه أمر ترامب، وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بتقييد دخول الأشخاص من تشاد وإيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن، فضلاً عن أفراد من فنزويلا وكوريا الشمالية.

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