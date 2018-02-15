فيديو: عرض مسرحي في غزة يجسد معاناة الشباب

فيديو: عرض مسرحي في غزة يجسد معاناة الشباب
خاص دنيا الوطن - أسامة الكحلوت
أزاحت مؤسسة ابحار الستار عن عرض مسرحي "شريك العمر" اليوم للمرة الثانية، تجسد فيه معاناة الشباب والخريجين في قطاع غزة، في ظل الظروف الحالية الصعبة جداً، بحضور عدد كبير من المواطنين في قاعة رشاد الشوا.

وقام بأداء العرض مجموعة من الفنانين المعروفين في قطاع غزة، وبدأ بفكرة إنشاء شركة للتوفيق بين الأزواج، لكن الفكرة لم تنجح، وبدأت تسلك طريق الفشل، حتى انحرف أصحابها نحو الأفكار الكاذبة والنصب والاحتيال على الزبائن.

وقال كاتب ومخرج المسرحية حازم أبو حميد: إن المسرحية هي جهد شبابي تمحور حول أهم قضايا الشباب والخريجين في البطالة والعنوسة وغلاء المهور، وفشلهم في كثير من المشاريع، وزجهم في السجون.

وأكد أن العرض المسرحي كان بمثابة صرخة تم إطلاقها في عمل فني مسرحي، لتصل إلى كل مسؤول عن وضع الشباب اليوم.

 

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