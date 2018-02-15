فيديو: هذا هو السلاح الروسي الذي تخشاه الولايات المتحدة

فيديو: هذا هو السلاح الروسي الذي تخشاه الولايات المتحدة
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
صرحت الجنرال لوري روبنسون، قائدة القيادة العسكرية الشمالية للقوات المسلحة الأمريكية، أن روسيا أنتجت صواريخ جديدة تمثل تهديداً لأمريكا الشمالية.

تصريحات روبنسون هذه، جاءت أثناء كلمتها في جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي، وقالت فيها: "روسيا وضعت صواريخ مجنحة جديدة قادرة على إصابة الأهداف من مسافات أكثر بعداً مما كان عليه الحال في وقت سابق، وهذه المنظومات تمثل تهديداً متصاعداً لأمريكا الشمالية"، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم). 

وبحسب القائدة الأمريكية، فإن روسيا تستمر في تحديث غواصاتها وقاذفاتها الاستراتيجية، ما يمثل كذلك تهديداً للولايات المتحدة على مدى السنوات العديدة المقبلة.

وشددت روبنسون على ضرورة مواصلة تمويل الأعمال الهادفة إلى إعداد وإنتاج أنظمة دفاعية جديدة ورادارات.

تجدر الإشارة إلى أن الجنرال روبنسون تترأس كذلك القيادة الأمريكية الكندية المشتركة للدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية، التي تتحمل المسؤولية على مدار الساعة عن مراقبة حركة الطائرات، إلى جانب إطلاقات الصواريخ.

فيديو: سلاح روسي تخشاه الولايات المتحدة
 

أخبار ذات صلة

محكمة أمريكية: قرار ترامب بحظر السفر لست دول تمييز ضد المسلمين

محكمة أمريكية: قرار ترامب بحظر السفر لست دول تمييز ضد المسلمين

واشنطن: لن نتسامح مع محاولات الصين إبعادنا من آسيا

واشنطن: لن نتسامح مع محاولات الصين إبعادنا من آسيا

محكمة أمريكية: قرار ترامب حول الهجرة انتهاكاً للدستور تمييزاً ضد المسلمين

محكمة أمريكية: قرار ترامب حول الهجرة انتهاكاً للدستور تمييزاً ضد المسلمين

نتنياهو: 70 مليون شيكل لتعويض مستوطني (بيت هأفوت) بعد اجلائهم منها

نتنياهو: 70 مليون شيكل لتعويض مستوطني (بيت هأفوت) بعد اجلائهم منها

فيديو: موقف محرج تعرض له تيلرسون خلال زيارته للبنان

فيديو: موقف محرج تعرض له تيلرسون خلال زيارته للبنان

رغم فساده.. نتنياهو يتصدر استطلاعات الرأي

رغم فساده.. نتنياهو يتصدر استطلاعات الرأي

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

فيديو: عرض مسرحي في غزة يجسد معاناة الشباب

فيديو: عرض مسرحي في غزة يجسد معاناة الشباب

وزير الصحة: تخصيص 1.3 مليون دولار لتجهيز أقسام بالمستشفيات الحكومية

وزير الصحة: تخصيص 1.3 مليون دولار لتجهيز أقسام بالمستشفيات الحكومية

فيديو وصور: مدينة روابي تستقبل وزير الخارجية العماني

فيديو وصور: مدينة روابي تستقبل وزير الخارجية العماني

التربية تناقش مع شركائها المانحين تقرير مراجعة البرامج نصف السنوي

التربية تناقش مع شركائها المانحين تقرير مراجعة البرامج نصف السنوي

عربي

الجيش المصري: مقتل 53 مسلحاً واعتقال آخرين في &#34;العملية الشاملة&#34; بسيناء

الجيش المصري: مقتل 53 مسلحاً واعتقال آخرين في "العملية الشاملة" بسيناء

مصرع 5 عسكريين جزائريين بينهم ضابط بانفجار لغم شرق البلاد

مصرع 5 عسكريين جزائريين بينهم ضابط بانفجار لغم شرق البلاد

لبنان: القبض على خلية مسلحة خططت لعملية اغتيال

لبنان: القبض على خلية مسلحة خططت لعملية اغتيال

خلال لقائه تيلرسون.. عون: يجب منع اسرائيل من استمرار اعتداءاتها.. وملتزمون بالهدوء

خلال لقائه تيلرسون.. عون: يجب منع اسرائيل من استمرار اعتداءاتها.. وملتزمون بالهدوء

منوعات

بسبب الفاظها الخادشة للحياء.. إيقاف المذيعة منى عراقي عن العمل

بسبب الفاظها الخادشة للحياء.. إيقاف المذيعة منى عراقي عن العمل

فيديو: مكياج &#34;احلام&#34; في ذا فويس يثير الجدل.. فشاهده

فيديو: مكياج "احلام" في ذا فويس يثير الجدل.. فشاهده

فيديو: هدية بوسي شلبي لزوجها الراحل محمود عبدالعزيز في عيد الحب

فيديو: هدية بوسي شلبي لزوجها الراحل محمود عبدالعزيز في عيد الحب

صور: ملكة جمال مصر السابقة تتجاوز الخطوط الحمراء بصور &#34;الفالنتين&#34;

صور: ملكة جمال مصر السابقة تتجاوز الخطوط الحمراء بصور "الفالنتين"