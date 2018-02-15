فيديو: هذا هو السلاح الروسي الذي تخشاه الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطن

صرحت الجنرال لوري روبنسون، قائدة القيادة العسكرية الشمالية للقوات المسلحة الأمريكية، أن روسيا أنتجت صواريخ جديدة تمثل تهديداً لأمريكا الشمالية.





تصريحات روبنسون هذه، جاءت أثناء كلمتها في جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي، وقالت فيها: "روسيا وضعت صواريخ مجنحة جديدة قادرة على إصابة الأهداف من مسافات أكثر بعداً مما كان عليه الحال في وقت سابق، وهذه المنظومات تمثل تهديداً متصاعداً لأمريكا الشمالية"، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).





وبحسب القائدة الأمريكية، فإن روسيا تستمر في تحديث غواصاتها وقاذفاتها الاستراتيجية، ما يمثل كذلك تهديداً للولايات المتحدة على مدى السنوات العديدة المقبلة.





وشددت روبنسون على ضرورة مواصلة تمويل الأعمال الهادفة إلى إعداد وإنتاج أنظمة دفاعية جديدة ورادارات.





تجدر الإشارة إلى أن الجنرال روبنسون تترأس كذلك القيادة الأمريكية الكندية المشتركة للدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية، التي تتحمل المسؤولية على مدار الساعة عن مراقبة حركة الطائرات، إلى جانب إطلاقات الصواريخ.





فيديو: سلاح روسي تخشاه الولايات المتحدة