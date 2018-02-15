واشنطن: لن نتسامح مع محاولات الصين إبعادنا من آسيا

واشنطن: لن نتسامح مع محاولات الصين إبعادنا من آسيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المرشحة لمنصب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، سوزان ثورنتون: إن واشنطن لن تتسامح مع محاولات الصين إبعادها من آسيا.

وأوضحت ثورنتون خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، "أن هناك تحديات واقعية في مجالي الأمن والاقتصاد (في منطقة شرق آسيا)، بما في ذلك الخطر الذي تمثله كوريا الشمالية، وتنامي نفوذ الصين الاستبدادي، وتفشي الإرهاب والتطرف"، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وأضافت: "أما ما يخص الصين، فإن الولايات المتحدة تريد أن تكون لها علاقات مثمرة معها، حسبما ألمحت الإدارة الحالية، وعلينا أن نعمل على تسوية الخلافات؛ ولكننا نلمح بوضوح إلى أننا لن نتسامح مع محاولات الصين إبعاد الولايات المتحدة من آسيا والضغط على دول المنطقة".

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