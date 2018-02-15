فيديو وصور: "احنا منكم" حملة تكافلية لمجموعة مخابز اليازجي

خاص دنيا الوطن"احنا منكم" حملة هي الأولى على مستوى القطاع، أطلقتها مجموعة مخابز اليازجي، تضامناً وتخفيفاً عن المواطنين في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك بتخفيض سعر ربطة الخبز من 7 إلى 6 شواكل.وقال محمد عاشور المسؤول عن الموارد البشرية في لقاء خاص لـ "دنيا الوطن": إن هذه الحملة، جاءت بعد مناقشات مكثفة أعلنت مخابز اليازجي المبادرة في هذه الحملة.وأكد عاشور، أن هذه الحملة هي الأولى على مستوى القطاع، في ظل ما يشهده من حصار وإغلاقٍ للمعابر، وسوف تكون حتى إشعارٍ آخر.من جهتهم، أعرب مواطنون عن سعادتهم بهذه المبادرة، مثمنين دور اليازجي، وخطواته للتخفيف من أعباء المواطنين.