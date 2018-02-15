وزير الصحة: تخصيص 1.3 مليون دولار لتجهيز أقسام بالمستشفيات الحكومية

رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الصحة جواد عواد مساء اليوم الخميس، عن تخصيص مبلغ (670) ألف دولار؛ لتجهيز وتشغيل قسم القسطرة وجراحة القلب في (مستشفى عالية الحكومي) في الخليل، وكذلك تخصيص مبلغ (700) ألف دولار؛ لتجهيز وتشغيل بنك مركزي للدم في (مستشفى رفيديا الحكومي)، وذلك بتعليمات من رئيس الوزراء رامي الحمد الله.



جاء ذلك، خلال جولة تفقدية قام بها وزير الصحة في عدد من المستشفيات الحكومية في محافظة الخليل، للاطلاع على سير العمل، رافقه فيها مساعد الأمين العام للشؤون الحكومية في مجلس الوزراء عبير الوحيدي، إضافة إلى وفد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعدد من المدراء العامين ورؤساء الوحدات في وزارة الصحة.



واستهل الوزير عواد والوفد المرافق جولتهم بزيارة (مستشفى يطا الحكومي)، حيث عقد اجتماعاً موسعاً مع الطاقم الطبي والإداري هناك، واستمع إلى آخر التطورات والإنجازات التي تم تطويرها داخل أقسام المستشفى المختلفة.



وفي سياق متصل قام وزير الصحة والوفد الحكومي بزيارة تفقدية لـ (مستشفى محمد علي المحتسب التخصصي للأطفال)، واطلع الجميع على آخر المستجدات على صعيد تطوير عمل الأقسام المختلفة فيه.



وقدم مدير المستشفى شرحاً مفصلاً عن إنجازات العمل التي تم تنفيذها خلال عام 2017، مستعرضاً عدد العمليات الجراحية والإدخالات، وما يقدمه المستشفى من خدمات طبية للمرضى هناك، مؤكداً أهمية قرار رئيس الوزراء بضمه لشبكة المستشفيات الحكومية، نظراً لموقعه في منطقة H2 وقربه من الحرم الإبراهيمي الشريف.



كما قام الوزير عواد يرافقه الوفد الحكومي، بزيارة تفقدية لـ (مستشفى عالية)، واطلع على آخر الإنجازات التي تم تنفيذها، والأقسام الجديدة التي تم افتتاحها، والتي كان آخرها افتتاح قسم الحروق.



وعبر وزير الصحة عن ارتياحه للأداء المتميز للطواقم الطبية، مشدداً على أن خدمة المريض وتقديم العلاج له هي الغاية والهدف الرئيسي لعمل وزارة الصحة.



وأكد الوزير عواد، أن النهضة الشاملة التي يشهدها القطاع الصحي تشمل كافة المحافظات، مشدداً على دعم ومساندة السيد الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله لوزارة الصحة، ومنوهاً إلى أن المشاريع الحيوية التي تنفذها الوزارة تستهدف كافة المستشفيات الحكومية في فلسطين.



وأوضح وزير الصحة، أن هذه الجولة تأتي في سياق الاطلاع على الأداء الطبي والصحي والإداري، حيث ستشمل كافة المستشفيات في محافظات الوطن، للوقوف عن كثب على المستجدات والاحتياجات للمستشفيات الحكومية.



وأعرب الوزير عن شكره لمستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية الوزير ناصر قطامي، وذلك لجهوده الكبيرة في دعم ومساندة الوزارة، وذلك بتعليمات من رئيس الوزراء، اسيما تخصيص مبلغ 670 ألف دولار لصالح تجهيز وتشغيل قسم القسطرة وجراحة القلب في (مستشفى الخليل الحكومي)، وتخصيص مبلغ 700 ألف دولار لتجهيز وتشغيل بنك للدم في (مستشفى رفيديا).



كما أعرب الوزير عواد عن عميق شكره لشركة باريس للألبسة ممثلة بالسادة نبيل وشعبان أبو سنينة، وذلك لتبرعهم بترميم وتوسعة قسمي الحضانة والأطفال في (مستشفى محمد على المحتسب التخصصي للأطفال)، إضافة إلى ما قدموه من دعم ومساعدة في ترميم العديد من الأقسام في (مستشفى عالية الحكومي)، معرباً عن شكره وتقديره للمجتمع المحلي في محافظة الخليل على دعمه المتواصل والسخي في تطوير القطاع الصحي في المحافظة.



من جانبها، عبرت الوحيدي، عن إعجابها الشديد بما وصلت إليه المستشفيات الحكومية من تطور ملموس، شمل كافة مناحي العملية الصحية من أداء وطواقم وتجهيزات.



كما قامت الوحيدي بتكريم مدير (مستشفى عالية الحكومي) لحصول المستشفى على المرتبة الثانية، في تقييم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من حيث الأداء والتطوير.