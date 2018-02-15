مقترح أمريكي لتبادل الأراضي بين لبنان وإسرائيل

مقترح أمريكي لتبادل الأراضي بين لبنان وإسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة الأخبار اللبنانية، إن الولايات المتحدة الأميركية عرضت مقترحاً، لحل الأزمة بين لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البحرية.

وأوضحت الصحيفة، أن واشنطن اقترحت على لبنان العودة إلى خط "فريديريك هوف"، كحل للأزمة بين بيروت وتل أبيب بشأن الحدود البحرية.

وأشارت إلى أن دايفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأمريكي، اقترح على القيادة اللبنانية عملية تبادل أراضي في 13 نقطة متنازع عليها، كحل للأزمة، حيث ستقيم إسرائيل فيها الجدار الحدودي الإسمنتي، واقترح ساترفيلد إجراء عملية تحديد مساحة للأراضي المتنازع عليها، وعلى أساسه يجري التبادل.

وأكدت الصحيفة، أن إسرائيل تدير منذ أشهر اتصالات مع لبنان بوساطة أمريكية، وأن حكومة تل أبيب وافقت على تسوية بالموضوع، تتمثل في "تقسيم المناطق المتنازع عليها، بعد منح لبنان منطقة بحرية أكبر من التي ستحصل عليها إسرائيل".

من جانبها، قالت إذاعة "كان" الإسرائيلية، إن وزير الطاقة يوفال شتاينتس ذهب إلى الولايات المتحدة قبل 6 أشهر، لافتة لاحتمالات كبيرة باكتشاف النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها.

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