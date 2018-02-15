فيديو: ثابت: ساعات قطع الكهرباء تزيد عن 12 ساعة والوصل أربع ساعات

فيديو: ثابت: ساعات قطع الكهرباء تزيد عن 12 ساعة والوصل أربع ساعات
محمد ثابت
خاص دنيا الوطن - أسامة الكحلوت
قال الناطق باسم شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت، إن سلطة الطاقة، أبلغت الشركة بوقف المحطة لعدم تمكنهم من إدخال شحنات السولار المصرية، ويتم الاعتماد حالياً على الكهرباء الموردة من الجانب الاسرائيلي بقدرة 120 ميجاوات، نظراً لعطل في الخطوط المصرية منذ أسبوع.

وأكد ثابت في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، ان انقطاع الكهرباء وعدم تشغيل المحطة يشكل عبئاً كبيراً، حيث تتدبر الشركة الأزمة من الكهرباء الإسرائيلية، ويلقي ذلك بظلاله على كافة القطاعات وخاصة الصحية منها، متأملاً أن يتم حل هذه المشكلة.

وأشار ثابت، إلى أن ساعات الوصول، ستبقى كما هي أربع ساعات، لكن ساعات فصل التيار الكهربائي، ستزيد عن 12 ساعة.

 

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