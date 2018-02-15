فيديو: "خطوة 25" أول ألبوم راب لفنان من غزة بجودة عالمية

خاص دنيا الوطن - أحلام عفانةمنذ الصغر بدأ شاب غزي بتعلم فن الراب حتى أتقنه واستطاع إنتاج أكثر من (100) عمل موسيقي خاص به، عدا الإعلانات والمشاركات الأخرى.حاول إبراهيم غنيم (26 عاماً) تطوير موهبته وإنتاج أغان جديدة بمختلف الموضوعات السياسية والاجتماعية والإنسانية وغيرها، يجمعها في ألبوم موسيقي متكامل، يطلق عليه اسم "خطوة 25".كانت غزة بداية تحقيق حلمه الكبير الذي لطالما سعى إلى تحقيقه، وتوج مسيرة (12 عاماً) من الجهد المتواصل، بإنتاج أضخم ألبوم موسيقي على مستوى فلسطين من حيث عدد المشاركين والجهود المبذولة.وقال غنيم لـ "دنيا الوطن": "عندما أنتجت هذا الألبوم، كنت أتطلع إلى مستوى أكبر، لذلك فكرت بأن أعمل حفل إطلاق، كأول حفل إطلاق ألبوم موسيقي في غزة".