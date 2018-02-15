وفد برلماني كندي يزور فلسطين نهاية الشهر المقبل

رام الله - دنيا الوطن

قال السفير الفلسطيني في كندا، نبيل معروف، إن وفداً برلمانياً سيزور فلسطين الشهر المقبل، لافتاً إلى أنه سيكون متواجداً فيها في 30 آذار/ مارس المقبل.



ومن المتوقع، أن يزور الوفد الكندي العديد من المدن الفلسطينية، وأن يلتقي عدداً من المسؤولين الفلسطينيين، إضافة لمؤسسات حقوق إنسان، ورجال أعمال وغيرهم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.



وتهدف الرحلة لإطلاع المشرعين الكنديين على الأوضاع والظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني، في ظل احتلال هو الأخير على وجه الأرض.