فيديو وصور: مدينة روابي تستقبل وزير الخارجية العماني

فيديو: زيارة وزير الخارجية العماني لمدينة روابي

خاص دنيا الوطن - بهاء بركاتزار وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عُمان يوسف بن علوي بن عبد الله مدينة روابي برفقة وفد رفيع المستوى ضم عددا من السفراء والوزراء والمستشارين والفضلاء العمانيين.واطلع الوفد خلال الزيارة، على مخطط المدينة الهيكلي الذي سيتم العمل عليه، ومرافقها المتنوعّة.وقال الوزير العماني لـ "دنيا الوطن": "إن مدينة روابي هي معجزة، فبنائها بهذا الشكل يدل على القوة والإرادة والثبات والرغبة في البقاء والاستقرار من أجل الحياة لدى الشعب الفلسطيني".من جهته عبر رجل الأعمال الفلسطيني ومؤسس مدينة روابي بشار المصري عن سعادته بالزيارة لدنيا الوطن حيث أن زيارة وزير الخارجية العماني تعد من أهم الزيارات للمدينة.