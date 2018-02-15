محكمة أمريكية: قرار ترامب حول الهجرة انتهاكاً للدستور تمييزاً ضد المسلمين

محكمة أمريكية: قرار ترامب حول الهجرة انتهاكاً للدستور تمييزاً ضد المسلمين
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة في ولاية فرجينيا، قرارا اعتبرت فيه مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الهجرة انتهاكا للدستور وتمييزا ضد المسلمين.

وأصبحت محكمة الاستئناف في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا ثاني محكمة أمريكية تصدر حكما ضد مرسوم ترامب حول الهجرة، الذي يمنع مواطني سبع دول مسلمة، من السفر إلى الولايات المتحدة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأصدر ترامب مرسومه، الذي يطال سوريا وإيران واليمن والسودان والصومال وليبيا، في أيلول/ سبتمبر عام 2017.

ووافقت المحكمة العليا على دخول المرسوم حيز التنفيذ، لكن عملية تقديم الطعون في القضية لا تزال مستمرة. ومن المتوقع أن تستمع المحكمة في نيسان/أبريل المقبل إلى الحجج بشأن شرعية المرسوم، وتصدر القرار النهائي نهاية شهر حزيران/ يونيو المقبل.

فيديو أرشيفي: ترامب يُوقِّع قرار تقييد الهجرة ويمنع مواطني 7 بلدان عربية من دخول أمريكا

 

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