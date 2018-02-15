لبنان: القبض على خلية مسلحة خططت لعملية اغتيال

فيديو أرشيفي: الجيش اللبناني يوقف خلية مسلحة شمال البلاد

رام الله - دنيا الوطناعتقل الجيش اللبناني اليوم الخميس، خلية مسلحة ترتبط مباشرة بتنظيم الدولة، خططت لاغتيال عنصر أمني في مديرية المخابرات.وصدر عن قيادة الجيش بيان جاء فيه: "أحالت مديرية المخابرات إلى القضاء المختص سبعة لبنانيين وسوريا واحدا، لإقدامهم على تشكيل خلية ترتبط مباشرة بتنظيم الدولة من خلال أحد قياديي التنظيم المذكور الموجود داخل مخيم عين الحلوة".وأضاف البيان: "إن عناصر الخلية تلقوا التوجيهات والأوامر الواضحة بتنفيذ عملية اغتيال أحد عناصر مديرية المخابرات بواسطة مسدس كاتم للصوت ضبط بحوزتهم".وأشار إلى أنهم متورطون في إيواء المدعو هاجر العبد الله، الذي قتل أثناء محاولة توقيفه في منطقة باب التبانة في مدينة طرابلس بتاريخ 4 شباط/فبراير الحالي، في مداهمة أسفرت عن مقتل عسكري وجرح آخرين.