بسيسو وممثلة النرويج يبحثان سبل ضمان تطوير عمل الصندوق الثقافي الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن

ناقش وزير الثقافة د. إيهاب بسيسو وممثلة مملكة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارلد ستاد، في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم، سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.



وفي هذا الإطار تم التشديد على أهمية الصندوق الثقافي الفلسطيني في تعزيز النهضة الثقافية في فلسطين، حيث شدد كل من الوزير بسيسو والسفيرة هارلد ستاد على ضرورة استدامة الصندوق، وتوسعة آفاق عمله، وتطويرها.



كما ناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك فيما يتعلق بالمكتبة الوطنية الفلسطينية، بحيث يتم الاستفادة فلسطينياً من التجربة النرويجية في هذا المجال، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على استضافة وفد نرويجي متخصص في فلسطين، قريباً، بحيث يطلع على تجربة إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية على أرض الواقع، وينقل التجربة النرويجية في أكثر من جانب، وعلى أكثر من مستوى.



وعلاوة على ما سبق، فقد تم بحث العديد من القضايا التي من شأنها المساهمة في تعزيز التعاون الثقافي بين دولة فلسطين ومملكة النرويج، وذلك لإيمان الوزارة بأهمية الثقافة في مد جسور التواصل ما بين فلسطين والعالم.