بسيسو وممثلة النرويج يبحثان سبل ضمان تطوير عمل الصندوق الثقافي الفلسطيني

بسيسو وممثلة النرويج يبحثان سبل ضمان تطوير عمل الصندوق الثقافي الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
ناقش وزير الثقافة د. إيهاب بسيسو وممثلة مملكة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارلد ستاد، في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم، سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

وفي هذا الإطار تم التشديد على أهمية الصندوق الثقافي الفلسطيني في تعزيز النهضة الثقافية في فلسطين، حيث شدد كل من الوزير بسيسو والسفيرة هارلد ستاد على ضرورة استدامة الصندوق، وتوسعة آفاق عمله، وتطويرها.

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك فيما يتعلق بالمكتبة الوطنية الفلسطينية، بحيث يتم الاستفادة فلسطينياً من التجربة النرويجية في هذا المجال، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على استضافة وفد نرويجي متخصص في فلسطين، قريباً، بحيث يطلع على تجربة إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية على أرض الواقع، وينقل التجربة النرويجية في أكثر من جانب، وعلى أكثر من مستوى.

وعلاوة على ما سبق، فقد تم بحث العديد من القضايا التي من شأنها المساهمة في تعزيز التعاون الثقافي بين دولة فلسطين ومملكة النرويج، وذلك لإيمان الوزارة بأهمية الثقافة في مد جسور التواصل ما بين فلسطين والعالم.

أخبار ذات صلة

قيادي بحماس يكشف حقيقة محاولة اغتيال اسماعيل هنية

قيادي بحماس يكشف حقيقة محاولة اغتيال اسماعيل هنية

فيديو: عرض مسرحي في غزة يجسد معاناة الشباب

فيديو: عرض مسرحي في غزة يجسد معاناة الشباب

فيديو وصور: &#34;احنا منكم&#34; حملة تكافلية لمجموعة مخابز اليازجي

فيديو وصور: "احنا منكم" حملة تكافلية لمجموعة مخابز اليازجي

وزير الصحة: تخصيص 1.3 مليون دولار لتجهيز أقسام بالمستشفيات الحكومية

وزير الصحة: تخصيص 1.3 مليون دولار لتجهيز أقسام بالمستشفيات الحكومية

بالصور: &#34;مندي الدجاج&#34; طبق غزاوي يُنقل إلى القاهرة

بالصور: "مندي الدجاج" طبق غزاوي يُنقل إلى القاهرة

فيديو: ثابت: ساعات قطع الكهرباء تزيد عن 12 ساعة والوصل أربع ساعات

فيديو: ثابت: ساعات قطع الكهرباء تزيد عن 12 ساعة والوصل أربع ساعات

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

فيديو: عرض مسرحي في غزة يجسد معاناة الشباب

فيديو: عرض مسرحي في غزة يجسد معاناة الشباب

وزير الصحة: تخصيص 1.3 مليون دولار لتجهيز أقسام بالمستشفيات الحكومية

وزير الصحة: تخصيص 1.3 مليون دولار لتجهيز أقسام بالمستشفيات الحكومية

فيديو وصور: مدينة روابي تستقبل وزير الخارجية العماني

فيديو وصور: مدينة روابي تستقبل وزير الخارجية العماني

التربية تناقش مع شركائها المانحين تقرير مراجعة البرامج نصف السنوي

التربية تناقش مع شركائها المانحين تقرير مراجعة البرامج نصف السنوي

عربي

الجيش المصري: مقتل 53 مسلحاً واعتقال آخرين في &#34;العملية الشاملة&#34; بسيناء

الجيش المصري: مقتل 53 مسلحاً واعتقال آخرين في "العملية الشاملة" بسيناء

مصرع 5 عسكريين جزائريين بينهم ضابط بانفجار لغم شرق البلاد

مصرع 5 عسكريين جزائريين بينهم ضابط بانفجار لغم شرق البلاد

لبنان: القبض على خلية مسلحة خططت لعملية اغتيال

لبنان: القبض على خلية مسلحة خططت لعملية اغتيال

خلال لقائه تيلرسون.. عون: يجب منع اسرائيل من استمرار اعتداءاتها.. وملتزمون بالهدوء

خلال لقائه تيلرسون.. عون: يجب منع اسرائيل من استمرار اعتداءاتها.. وملتزمون بالهدوء

منوعات

بسبب الفاظها الخادشة للحياء.. إيقاف المذيعة منى عراقي عن العمل

بسبب الفاظها الخادشة للحياء.. إيقاف المذيعة منى عراقي عن العمل

فيديو: مكياج &#34;احلام&#34; في ذا فويس يثير الجدل.. فشاهده

فيديو: مكياج "احلام" في ذا فويس يثير الجدل.. فشاهده

فيديو: هدية بوسي شلبي لزوجها الراحل محمود عبدالعزيز في عيد الحب

فيديو: هدية بوسي شلبي لزوجها الراحل محمود عبدالعزيز في عيد الحب

صور: ملكة جمال مصر السابقة تتجاوز الخطوط الحمراء بصور &#34;الفالنتين&#34;

صور: ملكة جمال مصر السابقة تتجاوز الخطوط الحمراء بصور "الفالنتين"